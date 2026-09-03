Etli yapısı, mayhoş tadı ve faydalarıyla herkesin yaz aylarında severek tükettiği Anjelik eriğinde 1 aylık zorlu hasat mesaisi başladı. Iğdır Ovası’nın siyah incisi olarak bilinen lezzette rekolte zirai don nedeniyle yaklaşık 25 ton seviyelerine kadar düştü. Uzun süre bozulmadan saklanabilen lezzet, taze tüketimin yanı sıra pestil, pekmez ve gün kurusuna dönüştürülerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

TÜRKİYE’NİN HER KÖŞESİNE GÖNDERİLİYOR

Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Iğdır'ın bu önemli tarımsal değerini kadın emeğiyle ekonomiye kazandırdı. Kooperatifin 2021 yılında kurulduğunu ve yaklaşık 5 yıldır kesintisiz üretime devam ettiklerini belirten Kooperatif Başkanı Elif Turan, ürün yelpazesini ve dağıtımın detaylarını anlattı. Türkiye’nin her köşesinden sipariş yağdığını belirten Turan, "Iğdır'da Anjelik erik zamanı. Anjelik eriklerimizin yaşlarını memleketin her köşesine gönderiyoruz. Kurularını gün kurusu olarak, gün pestili olarak değerlendirip satıyoruz” açıklamasında bulundu.

“REKOLTE VE FİYAT YARI YARIYA DÜŞTÜ AMA CANIMIZ SAĞ OLSUN”

Doğu Anadolu’nun bu özel lezzetini 2009-2010 yıllarında bölgeye kazandırarak ilk fidanları toprakla buluşturan üretici Tövbet Turan, bu sezon rekoltenin yarı yarıya düştüğünü söyledi. Turan, "Iğdır'ın 'siyah incisi' olarak bilinen Anjelika erik için toplama vakti geldi. 2009-2010 yılında ilk kez Iğdır Ovası'na bu fidanları biz diktik. Şu an geçen yıla göre verim aşağı yukarı dörtte bir oranında. Ancak fiyatlar bayağı düşük. Yine de canımız sağ olsun. İnşallah gelecek seneye daha iyi bir fiyat olur" ifadelerini kullandı.

TIR BAZINDA SATIŞ YERİNİ İÇ PİYASAYA BIRAKTI

Önceki yıllarda marketlere ürün gönderdiklerinin altını çizen Turan, "Ürünlerimizi genel itibarıyla bundan önceki 2 yıl boyunca İzmir'deki bir zincir markete, daha sonra Ankara'daki bir zincir markete verdik. Bu sene ürünümüz az olduğundan dolayı, tonajımız yaklaşık 15 ton gibi olacağından, TIR bazında veremeyeceğimiz için genel itibarıyla burada Iğdır'ın iç piyasasında satışa sunuyoruz” diye konuştu.

Rekoltedeki düşüşe rağmen Iğdır’ın simgesi haline gelen Anjelik eriği; gün kurusu, lezzetli pekmezleri ve şifa deposu pestilleriyle hem yerel pazarda hem de kadın kooperatifi kanalıyla tüm Türkiye'de tüketicilerle buluşuyor.