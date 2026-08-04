Yeni bir araç satın alırken genellikle motor gücü, güvenlik donanımları veya yakıt tasarrufu gibi teknik detaylar ön planda tutulur. Ancak yapılan araştırmalar, çoğunlukla sadece estetik bir tercih olarak görülen araç renginin de doğrudan yakıt tüketimini etkilediğini gösteriyor.

HANGİ RENK ARABA DAHA AZ YAKIYOR?

Peki, renk seçimi depoyu nasıl etkiliyor? Sır, Berkeley Lab tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırmada gizli. Güneş altında park edilen veya seyir halinde olan araçların renkleri, ısı emilimini doğrudan etkiliyor:

Koyu renkler: Güneş ışınlarını adeta bir sünger gibi emerek kabin içi sıcaklığı hızla yükseltiyor.

Açık renkler: Işığı yansıtarak araç içinin daha serin kalmasını sağlıyor.

Araç içinin aşırı ısınması, klima sisteminin çok daha yüksek performansla ve uzun süre çalışmasına yol açıyor. Bu durum da doğrudan motora yük bindirerek yakıt tüketimini artırıyor.

EN AZ YAKIT TÜKEYEN ARAÇ RENGİ HANGİSİ?

Araştırma sonuçlarına göre, yansıtıcılık oranı en yüksek olan beyaz ve gri renkli araçlar yakıt tüketiminde en avantajlı konumda yer alıyor. Güneş ışınlarını geri püskürten bu renkler sayesinde klima daha az çalışıyor ve motor gereksiz yere zorlanmıyor.

EN AZ YAKANDAN EN ÇOK TÜKETENE DOĞRU