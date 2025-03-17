Günlük yaşamda doğal ve çevre dostu çözümler giderek daha fazla tercih ediliyor. Kimyasal temizlik ürünleri hem cilt hem de solunum yolları için tahrişe ve alerjik reaksiyonlara neden oluyor. Bazı kullanıcılar kimyasal kullanımını azaltmak için farklı alternatiflere yöneliyor.

Bu alternatiflerden biri de siyah ve koyu renkli çamaşırları yıkarken renklerinin solmasını önlemek için çamaşır makinesine kahve eklemek. Bu yöntem, makinenin tamburuna iki fincan kahve koymak, koyu renklerin canlılığını korumasına yardımcı olabilir.

KAHVE, SİYAHLAR ÜZERİNDE ETKİLİ

Deterjan ve Kişisel Bakım Endüstrisi Derneği'nden (IKV) Alman uzman Bernd Glassl, bu yöntemin etkinliğine dair şu görüşleri paylaştı:

"Kahvenin çamaşır makinesinde suyun tek başına sağladığı temizleme etkisinin ötesinde bir fayda sağladığına inanıyorum."

Kahvenin, koyu renkleri korumada etkili olduğu söyleniyor. Kahvenin ayrıca çamaşır makinesine zarar vermediği ve yıkama işlemi sonrasında çamaşırlarda kahve kokusunun kalmadığı da belirtiliyor.