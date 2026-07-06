Bilim dünyasında aktif olarak zehir enjekte eden bir kuş türü bulunmazken, bazı türlerin derilerinde ve tüylerinde siyanürden daha güçlü toksinler taşıdığı kanıtlandı. Heteroaglandüler toksisite adı verilen bu olgu, kuşların yedikleri zehirli böcek ve bitkilerdeki maddeleri vücutlarında bir savunma mekanizması olarak biriktirmesinden kaynaklanıyor.

EN ÖLÜMCÜL TOKSİNLERİ BARINDIRAN KUŞ TÜRLERİ HANGİLERİ?

1. Kara Başlı Pitohui (Pitohui dichrous): Papua Yeni Gine'ye özgü bu ötücü kuş, siyanürden daha güçlü olan ve felce yol açan batrakotoksin maddesini barındırır. Panzehiri bulunmayan bu toksini Choresine cinsi zehirli böcekleri yiyerek vücudunda biriktirir.

2. İfrita (İfrita kowaldi): Yeni Gine yağmur ormanlarında yaşayan bu tür de derisinde ve tüylerinde yoğun miktarda batrakotoksin depolar. En yüksek zehir konsantrasyonu kuşun karın, göğüs ve bacaklarındaki dış tüylerinde ölçülmüştür.

3. Bıldırcın (Coturnix coturnix): Avrupa bıldırcını göç döneminde baldıran otu tohumları yediğinde zehirli hale gelir. Bu dönemde etinin tüketilmesi insanlarda böbrek yetmezliğine yol açan koturnizm zehirlenmesine neden olur.

4. Mahmuzlu Kaz (Plectropterus gambensis): Afrika'da yaşayan bu su kuşu, kantaridin maddesi içeren kabarcık böcekleriyle beslenir. Dokularında biriken bu toksinin sadece 10 miligramı bir insanı öldürecek güçtedir.

SAVUNMA AMAÇLI TOKSİN TAŞIYAN DİĞER TÜRLER NELERDİR?

5. Hüdhüd / Çavuş Kuşu (Upupa epops): Bu tür ölümcül zehir taşımasa da dişileri yuvalarını korumak için çürümüş et kokulu bir sıvı üretir. Cilde temas eden bu sıvı insanlarda şiddetli tahrişe, mide bulantısına ve kusmaya yol açar.

6. Bronz Kanatlı Güvercin: Avustralya'nın güneybatısında yaşayan bu kuşlar, floroasetat içeren bitkileri yiyerek bünyelerinde fare zehri bileşeni biriktirir. Eti tüketildiğinde memeli hayvanlar ve insanlar için ölümcül kramplara neden olur.

7. Kırmızı Yanaklı Saka Kuşu (Cardellina rubra): Meksika'nın yüksek kesimlerinde yaşayan bu parlak kırmızı kuş, zehirli porsuk ağacı meyveleriyle beslenir. Bünyesinde taşıdığı iki farklı nörotoksik alkaloid nedeniyle insan tüketimine kesinlikle uygun değildir.

8. Amerikan Sakası (Bonasa umbellus): Kuzey Amerika'da avlanan bu kuş, kış aylarında dağ defnesi yapraklarını yiyerek vücudunda grayanotoksin biriktirir. Etini yiyen avcılarda 30 dakika içinde uyuşma, felç ve görme bozuklukları gözlenmiştir.