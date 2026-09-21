AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 13 Eylül’de yaptığı açıklamada seçimlerin 2028 sonrasında yapılacağını düşündüğünü belirterek, seçimlerin yenilenmesi halinde Erdoğan’ın yeniden aday olabileceğini söyledi.

(Ali İhsan Yavuz - Ağrı)

“BİR HAFTA BİLE YETER”

Yavuz, “Seçim yenilenme olur. Fakat bir hafta erkene dahi alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabiliyor” ifadelerini kullandı.

Yavuz, bugün Ağrı’da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında basın mensupları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Seçimlerin normal takviminde Mayıs 2028’de yapılacağını belirten Yavuz, Meclis’in seçimlerin yenilenmesine yönelik karar almasını arzu ettiklerini söyledi. Henüz AKP tarafından bu yönde alınmış bir karar olmadığını vurgulayan Yavuz, “Partinin aldığı bir karar yok. Ama ben seçim tarihi Mayıs, ondan çok kısa bir süre önce seçim yenileme kararının alınabileceğini ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da aday olacağını öngörüyorum” dedi.

UÇUM TARİH VERDİ

Yavuz’un ilk açıklamasından dört gün sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum da seçim takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028’de yapılmasını öngördüğünü belirterek bu tarihin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş için yapılan referandumun yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle sembolik bir anlam taşıdığını söyledi.

Uçum ayrıca, 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde 16 Nisan 2028’de sandık kurulabileceğini ifade etti. Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusunda ise “Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır” açıklamasını yaptı.

(Akın Gürlek - Adana)

GÜRLEK'TEN DOĞRUDAN MESAJ

18 Eylül’de ise Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana’da AKP İl Teşkilatı ile gerçekleştirdiği toplantıda 2028 seçimlerine ilişkin konuştu. Gürlek, “2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek” ifadelerini kullanarak teşkilat mensuplarına sahada çalışma çağrısında bulundu.