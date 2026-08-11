Miss Turkey 2022 kraliçesi Nursena Say, yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu iş insanı Fatih Kaynarca ile İstanbul’da düzenlenen görkemli bir nikâh töreniyle hayatını birleştirdi. Siyaset, bürokrasi ve cemiyet hayatından öne çıkan isimleri bir araya getiren düğün, adeta protokol geçidine sahne oldu.

Törende çiftin nikâh şahitliğini aralarında üst düzey isimlerin de yer aldığı 34 kişi üstlendi. Şahitler arasında 29. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AKP İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan yer aldı.

Protokolün yoğun ilgi gösterdiği nikahta ayrıca 27. Dönem TBMM Başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç, eski bakanlardan Fatma Şahin, Mehmet Müezzinoğlu, Fatma Betül Sayan Kaya, Egemen Bağış ile İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da nikâh masasında yerini aldı.

Törene bakanlar, milletvekilleri, yargı mensupları ve iş dünyasının tanınmış simaları katıldı. Yoğun katılım altında dünya evine giren genç çift, tebrikleri kabul ederek mutluluklarını davetlilerle paylaştı.