Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlayan siyasi hareketlilik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “erken seçimi getirmek için her yolu deneyeceğiz” açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı.

Kulislerde, CHP’nin çok sayıda milletvekilini istifa ettirerek kasım ayı içinde ara seçimi zorlayacağı konuşuluyor.

'İKİ PLAN DA MECLİS'E BAĞLI'

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre AKP, CHP’nin bu hamlesini “nafile” olarak değerlendiriyor.

Ara seçime gidilebilmesi için milletvekillerinin istifalarının Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesi gerekiyor. Meclis’teki çoğunluğun Cumhur İttifakı’nda olması nedeniyle, CHP’li vekillerin istifaları kabul edilmezse ara seçimin mümkün olmayacağı belirtiliyor.

TBMM’de şu anda 7 milletvekilliği boş durumda. Ara seçim için 30 sandalyenin boşalması gerekiyor. CHP’den 23 milletvekilinin daha istifa etmesi ve bu istifaların Meclis’te onaylanması halinde, 90 gün içinde ara seçime gidilmesi zorunlu.

Haberde bahsedilen bir diğer konu ise, CHP’nin “sine-i millete dönme” planı. Bu planın da Meclis Genel Kurulu’nun onayına bağlı olduğu aktarılıyor.

'2027 KASIM TARİHİNE İTİRAZ ETMEYİZ'

Gazetenin iddiasına göre AKP kaynakları, “Seçimlerin 2028’de yapılacağını her platformda söylüyoruz, ancak 2027 Kasım’da yapılacak bir seçime itiraz etmeyiz. Zaten Cumhurbaşkanı’nın yeniden adaylığı gündeme gelirse, seçim kararını Meclis’in alması gerekiyor” açıklamasını yaptı.