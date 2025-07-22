Yeniden Refah Partisi'nden istifası ile gündem olan ve AKP'ye geçeceği iddia edilen Kasım Gülpınar'ın kritik bir ziyareti ortaya çıktı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli'yi ziyareti ile kulisleri hareketlendiren Gülpınar'ın nezaket ziyareti yaptığı öğrenildi. Ziyaret Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi resmi X hesabından duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanımız, nazik kabulleri ve ilgilerinden dolayı Sayın Bahçeli’ye teşekkürlerini iletti."

KASIM GÜLPINAR MHP'YE Mİ GEÇECEK?

Geçtiğimiz aylarda Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıklayan Gülpınar'ın AKP'ye geçeceği iddia edilmişti. MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelen Gülpınar'ın MHP'ye geçip geçmeyeceği ise merak konusu oldu. Gülpınar'ın MHP'ye olası geçişi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.