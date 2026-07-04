Türkiye siyasetinde hareketlilik sürerken, Ankara kulislerinden dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. “MEHMET MUSTAFA GÜRBAN AKP’YE GEÇİYOR” İDDİASI Gazeteci Sinan Burhan, tv100 ekranlarında katıldığı programda, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın önümüzdeki günlerde partisinden istifa ederek AKP'ye katılabileceğini iddia etti. Burhan, kulis bilgisini, "Önümüzdeki haftalarda NATO Zirvesi'nin ardından, kulis bilgimde bir yanlışlık yoksa; İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın partisinden istifa edip AKP'ye geçeceği yönünde bana ulaşan bilgiler var." sözleriyle paylaştı. ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TAKACAĞI ÖNE SÜRÜLDÜ Siyasi kulislerde konuşulan iddiaya göre, Mehmet Mustafa Gürban'ın AKP'ye katılımının, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin ardından gerçekleştirilecek geniş katılımlı bir törende açıklanması bekleniyor. İddiaya göre Gürban'a AKP rozeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacak. AKP ve Mehmet Mustafa Gürban cephesinden söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İYİ PARTİLİ ARI AKP'YE KATILMIŞTI Son olarak İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AKP’ye katılmıştı. AKP'ye katılımının ardından Rasim Arı'ya parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.

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