İspanyol finans devi BBVA, Türkiye piyasalarının son dönemdeki seyrine ilişkin kapsamlı bir analiz yayımladı. BBVA Stratejisti Tufan Cömert imzasını taşıyan raporda, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı süreciyle başlayan dalgalanmaların piyasalar üzerindeki etkisine dikkat çekildi.

Raporda, 19 Mart’ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan İmamoğlu’nun ardından yaşanan satış baskısının, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Hazine’nin zamanında ve güçlü müdahaleleriyle kontrol altına alındığı ifade edildi. BBVA’nın değerlendirmesine göre, piyasalardaki oynaklık, müdahalelerin ardından azalmaya başlarken, yatırımcıların gelişmeleri yakından izlediği belirtildi.

Siyasi Tansiyon ve Ekonomik İstikrar Arasındaki Denge

Türkiye ekonomisinin geçmiş yıllarda enflasyonun gerilemesi, faiz oranlarının düşmesi ve Türk Lirası’nın değer kazanması gibi olumlu gelişmelere sahne olduğu hatırlatılan raporda, mevcut siyasi tansiyonun piyasalar üzerindeki belirleyici etkisi vurgulandı. BBVA, siyasi istikrarın yeniden sağlanması durumunda piyasaların eski pozitif dinamiklerine dönebileceğini kaydetti.

CHP Kurultayı ve Yatırımcı Algısı

Raporun öne çıkan bölümlerinden birinde, CHP’nin Kasım 2023 kurultayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gideceği bilgisine de yer verildi. Bu sürecin de yatırımcılar nezdinde dikkatle takip edildiği belirtildi.

Yüksek Risk Primi Uyarısı

BBVA’nın analizinin sonuç bölümünde ise Türkiye piyasalarının artık yeni bir makroekonomik çerçeveye göre fiyatlandığı vurgulanarak, siyasi gelişmelerin yatırımcı algısında belirleyici olmaya devam edeceği ifade edildi. Son dönemde artan protestolar ve hükümet açıklamalarının piyasa tarafından dikkatle izlendiği belirtilirken, kısa vadede yüksek risk priminin korunacağının altı çizildi.