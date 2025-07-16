Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefetin elindeki belediyeler için 'silkeleyin' ifadesini kullanmasının ardından hız kazanan operasyonlarda çok sayıda CHP'li belediye başkanı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP'ye yönelik operasyonlarda halkı ikna etmede başarılı olamayan iktidar, peş peşe gelen anketlerde kötü sonuçlar almaya devam ediyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, son dokuz aylık verilerin dikkate alındığı araştırma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki oy farkının ilk kez Haziran 2025 itibarıyla 17,2 puana kadar yükseldiğini gözler önüne serdi.

İMAMOĞLU FARKI AÇMAYA DEVAM EDİYOR

Erdoğan, açıklamalarında 'Türkiye'nin birinci partisiyiz' ifadelerini kullansa da, kamuoyu araştırma şirketlerinin verileri CHP'nin birinci parti unvanını sürdürmeye devam ettiğini gösteriyor. Ankara Araştırma ve Danışmanlık (AnkAr) tarafından son 9 ayın verileri derlenerek yapılan araştırmada, parti bazında CHP ile AKP arasındaki fark derinleşirken seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan arasındaki farkın da açıldığı gözlendi.

YÜZDE 4'LÜK GERİLEME

Ekim 2024’te İmamoğlu’nun oyları yüzde 54.6 iken Haziran 2025’te 58.6’ya çıktı. Erdoğan’ın ise aynı döneme ait değişimi yüzde 45.4’ten 41.4’e geriledi.

'AKP'DEKİ DÜŞÜŞ ANLIK DEĞİL, TREND'



Anketleri X hesabından paylaşan CHP’li Günaydın, “Son dokuz ayda CHPAKP ve İmamoğlu-Erdoğan oylarındaki değişim trendi. Anlık değil, trend. Yaşanılan her şeyi buradan okumak mümkün ve anlamlı. Çıkış da burada” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ANKA’nın haberine göre İBB Meclisi’nde önceki gün yapılan Temmuz ayı birinci oturumunda CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, AKP Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş’un eleştirilerine karşılık verdi.



‘HAZMEDECEKSİNİZ!’

CHP ve Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirilere yanıt veren İnanlı, “Hazmedeceksiniz. CHP, Türkiye’nin birinci partisidir. Hazmedemediğiniz için bu saldırıları yaşıyoruz” dedi.

İnanlı, partisinin genel başkanı Özgür Özel’e yönelik başlatılan “halkı yanıltıcı bilgiyi yayma” soruşturmasına da tepki gösterdi. Özel’in, Manavgat’ta yaşanan gelişmeleri kamuoyuyla paylaştığı için kürsüden iner inmez soruşturmaya maruz kaldığını belirten İnanlı, şunları söyledi:

“Gerçekleri halka söyleyen bir kişi çıkarsa ‘halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak’ diyelim ama troller yarın ‘şu belediyeye operasyon’ desin, buna iftira atsın; o ‘halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak’ olmasın öyle mi? Kimseye yutturamazsanız.”