ALF Araştırma Nisan ayı genel seçim anketini kamuoyu ile paylaştı.

"Türkiye'nin Seçmen Panoraması" adı verilen ankette katılımcılara, "Bu Pazar Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" diye soruldu.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Ankette CHP diyenlerin oranı yüzde 32,1 olurken; AKP diyenlerin oranı yüzde 30,7 oldu. İki parti arasındaki farkın yüzde 1,4 olduğu görüldü.

MHP'nin oy desteği yüzde 8,5 olurken DEM Parti'nin oy desteği yüzde 8,2 oldu.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle:

Zafer yüzde 5,1

YRP yüzde 3,1

İYİ Parti yüzde 2,7

A Parti yüzde 2,5

BBP yüzde 2,1

TİP yüzde 1,4

YMP yüzde 1,4

Diğer yüzde 2,2

PARTİLER ARASI GEÇİŞ

Araştırmada ayrıca, partiler arası geçiş tablosuna da yer verildi.

CHP seçmeninin yüzde 90,92'si partisinde kalmaya devam ederken; DEM Parti'ye geçenlerin oranı yüzde 3,58 oldu. İYİ Parti'ye geçenlerin oranı yüzde 1,45 olurken; CHP seçmeninin yüzde 1,17'si AKP'ye destek olacağını açıkladı.

AKP seçmeninin yüzde 84,97'si partisine desteğe devam ederken, oy desteğini YRP'den yana kullanacaklarını belirtenlerin oranı yüzde 5,18 oldu. Diğer partileri seçenlerin oranı yüzde 2,52 olurken yüzde 2,19'u ise MHP'ye geçti. AKP'den CHP'ye geçenlerin oranı ise yüzde 1,61 oldu.

MHP seçmeninin yüzde 81,33'ü partisine desteğe devam ederken; yüzde 6,84'ü Zafer Partisi'ne desteğini açıkladı. Yüzde 4,73'ü AKP'ye yüzde 2,45'i ise CHP'ye geçti.

İYİ Parti seçmeninin yüzde 20,54'ü partisine desteğe devam ederken; yüzde 25,18'i oy desteğini CHP'den yana kullanacağını açıkladı.

Yüzde 20,56'sı Zafer Partisi'ne oy desteğini açıklarken; yüzde 6,04'ü TİP, yüzde 5,46'sı ise AKP yanıtını verdi.