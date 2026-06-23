CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun atadığı MYK kararıyla görevden alınan İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün yerine göreve getirilen Utku Gümrükçü, il başkanlığı binasına gelerek görevi devraldı. Yaşanan arbedenin ardından taraflar karşılıklı açıklamalarda bulundu. Utku Gümrükçü gerilim nedeniyle karşı tarafı suçladı.

Atamaya üzüldüm

CHP İzmir İl Başkanlığı binasına giren ve CHP olmadığı belirtilen kişiler, partiyi 47 yıl sonra birinciliğe taşıyan Özgür Özel’e ait fotoğrafları indirip ayaklarıyla parçaladı.

Utku Gümrükçü “Bu partiyi biz birleştirmeye geldik, ayrıştırmaya değil” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel “Utku Gümrükçü benim kardeşim yol arkadaşımdır. Ancak böyle bir mahkeme kararıyla göreve gelen bir yönetimin atamasıyla buraya gelmesinden dolayı ben üzgünüm. Bugünleri aşacağız, herkes sakin olsun” dedi.

Binaya gelenler partili değildi

Genel Merkez tarafından görevden alınan İl Başkanı Çağatay Güç ise şunları söyledi:

“İl binamıza tanımadığımız partili olarak bilmediğimiz yüze yakın kişiyle beraber kapıları kırarak arkadaşlarımıza zarar vererek, kadın arkadaşlarımızın bazılarının omuzlarına, kollarına, vücutlarına vurarak içeri girdiler. Bununla alakalı yasal süreci başlatacağız. Emniyet de baba ocağını korumadı. Kötü sözler söylemişiz gibi algı yapıyorlar. Geldikleri saat gecenin bir yarısı. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.”

Özel cuma İzmir’e gidiyor

CHP lideri Özgür Özel, İzmir İl Başkanlığı’nda yaşananları değerlendirmek için Cuma İzmir’e gidecek. Özel’in, Çağatay Güç’ün Genel Merkez tarafından görevden alınmasının ardından, İzmir’de alternatif il başkanlığı açacağı da öğrenildi. Özel’in İzmir’de ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla toplantı yaparak son gelişmeleri masaya yatıracağı belirtiliyor.