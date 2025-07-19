İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Turhan Çömez, gazeteci Fatih Altaylı’nın cezaevinde olması nedeniyle “Teke Tek” programını sunan Şule Aydın’ın konuğu oldu.

Gündemdeki ittifak tartışmalarına ilişkin konuşan Çömez, milliyetçi partiler arasında olası birlikteliklere dair önemli mesajlar verdi.

ZAFER PARTİSİ İLE İTTİFAK AÇIKLAMASI

Zafer Partisi ile olası ittifaka ilişkin konuşan Çömez, “Ülkeyi normalleştirebilmek için bazı yapılarla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu yapılarla mücadele için hangi adım gerekiyorsa onu atacağız. Elbette bugünden net bir ittifak kararı verilemez ama bütünleşik ittifakın tesis edilmesi, ortak zeminin büyütülmesi ve ortak vizyon ve hayalle yola devam edilmesi hepimizin sorumluluğu ” dedi.

“BİZ MERKEZ PARTİSİYİZ” MESAJI

İYİ Parti’nin konumuna da değinen Çömez, "Bizim partimiz, milliyetçi değerler üzerine bina edilmiş büyük bir partidir. Ama bunun yanında, ısrarla ve kararlılıkla merkez partisi olduğumuzu savunuyoruz. Siyaset yelpazesinde merkezin sesi olmayı önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETE ELEŞTİRİ VE NORMALLEŞME VURGUSU

İktidar politikalarını sert dille eleştiren Çömez, "Ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkması için her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Türkiye’yi tekrar normalleştirecek, demokratik ilkeleri yeniden tesis edecek bir birlikteliğe ihtiyaç var” diye konuştu.