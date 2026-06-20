Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi liderlerinin D-8 Zirvesi'nde 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile aynı karede yer alması siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Fotoğrafın ardından dört partinin cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdullah Gül ismi etrafında uzlaşabileceği yönünde iddialar gündeme geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, söz konusu fotoğrafa ilişkin yaptığı değerlendirmede, sağ ve muhafazakâr siyasi gelenekten gelen partilerin bir araya gelmesini önemli bulduklarını söyledi.

Bu tür temasların faydalı olduğunu belirten Erbakan, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise net konuştu.

Erbakan, “Cumhurbaşkanı adayı benim. Abdullah Gül'ü desteklememiz söz konusu değildir. Sağ partiler bir araya gelirse Mansur Yavaş'ı da destekleriz” ifadelerini kullandı.