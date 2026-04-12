Türk siyaseti bir ulu çınarı ve ülkenin hafızasını kaybetti. 1960 Darbesinde Demokrat Partili sanıkların 27 yaşındaki genç avukatıydı. 1980 Darbesinde Zincirbozan’da sürgüne gönderilen “Sakıncalı siyasetçi’’ oldu. 11 yıl sonra devletin 2 numaralı ismi, TBMM Başkanıydı. Doğru Yol ve Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanlığı da yapan, 93 yaşında hayata veda eden Cindoruk, Yassıada’nın da son tanığıydı. Ölümü ile birlikte savcı, hakim, avukat ve 592 sanıktan hiç kimse kalmadı. Cindoruk yarın Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

71 YILLIK AVUKAT

1933’te İzmir’de doğan, Ankara’da ilkokulu ve liseyi okuyan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1954’te mezun olan Cindoruk, 71 yıllık avukat olarak da bir rekoru elinde tutuyordu. Siyasi kariyerine Demokrat Parti gençlik kollarında başlayan Cindoruk, 1958’de partiden ayrılarak Hürriyet Partisi kurucuları arasında yer aldı. 27 Mayıs Darbesi’nden sonra Demokrat Parti yöneticilerinin yargılandığı Yassıada’da, aralarında eski TBMM Başkanı Refik Koraltan’ın da bulunduğu 18 eski milletvekilinin avukatlığını yaptı.

Emin Çölaşan’dan Cindoruk’a veda:

Esprili tavırlarıyla bizi teslim alırdı

Emin Çölaşan, kuzeni olan Hüsamettin Cindoruk’un vefatının ardından duygularını paylaştı. Hüsamettin Cindoruk ile yakın olduklarını belirten Çölaşan, “Tek sevdiğim ve en sevdiğim siyasetçi oldu. Çocukluğumdan itibaren ondan aldığım örneklerle büyüdüm” dedi. Kendisi de KOAH nedeniyle Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Çölaşan, şu ifadeleri kullandı:

“Hüsamettin abiyle unutulmaz çok anım oldu. Ben ilkokul öğrencisiydim, o hukuk fakültesi... Beni elimden tutar fakültede, kürsüde yapılan tartışmalara götürürdü. Gerek aile içinde gerekse dışında hep onun siyasi görüşlerine tanık olduk. Ben dahil hepimizi eğitti. Hüsamettin abiyle aramızda bazen çok ciddi tartışmalar olurdu. Sonra onun gerçek kişiliği ön plana çıkar, yumuşak, tatlı, esprili anlayışı hepimizi teslim alırdı. Eşi Dilek Cindoruk dahil bütün aile bireylerimize baş sağlığı diliyorum.”

Çölaşan: Yoğun bakımda tedavi olduğum için cenazeye katılmam da çok acıdır ki mümkün olmayacak. Bu nedenle ayrıca üzgünüm.”

Cindoruk, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan Tansu Çiller ile birlikte MGK tesisi içindeki heykel açılışında. (26 Temmuz 1993)

3-5 NÖBETÇİSİ

DYP ve DTP Genel Başkanı olduğu dönemde tanıştığım TBMM Başkanıyken de samimi olduğum Cindoruk, esprileri ile ön plandaydı. Kardak krizinin ele alındığı MGK toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Demirel ile görüşüp evine geçmişti. O gece hareketli ve Ankara diken üstündeydi. Sabaha karşı 03.30’da Cindoruk’u aradım ve “Sayın Başkanım, rahatsız ettim, uyumuş muydunuz” diye söze girdim. Sesinden benim telefonuma uyandığı belliydi ama şu unutulmayacak cevabı verdi:“Yok uyumuyorum, 3-5 nöbetçisiyim.”

GAP VE UMRE

Tansu Çiller’in Başbakanlık koltuğunda olduğu günlerde GAP bölgesine bir ziyaret planlanmıştı. Çiller muhalefet milletvekillerini bile listeye almış, ancak yıldızının hiç barışmadığı Cindoruk’u davet etmemişti. Bu konuyu sormak için TBMM’de makamına gidip “Sayın Başkanım bir dakikanızı alabilir miyim?” dedim. “Ne o uçağa mı yetişeceksin” dedikten sonra GAP gezisine davet edilmemesi konusundaki soruma da şu cevabı verdi:

“GAP’ı Umre’ye çevirdiler, 6 ayda bir gidiyorlar…”

Yassıada’da tutuklandı

Yargı sürecinde Yüksek Adalet Divanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle 2,5 ay Balmumcu Cezaevi’nde tutuklu kaldı. Daha sonra uzun süre Adalet Partisi ve Demokratik Parti’de faaliyet gösterdi. 12 Eylül Darbesi ile birlikte siyasi yaşamının kesintiye uğramasının ardından, 1983 yılında Büyük Türkiye Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı. Ancak bu siyasi parti, kuruluşundan 15 gün sonra Millî Güvenlik Konseyi tarafından kapatıldı ve Cindoruk, Süleyman Demirel ile birlikte Çanakkale Zincirbozan Askeri Kampında zorunlu ikamete tabi tutuldu.

‘Emanetçi’ diye anıldı

14 Mayıs 1985’te DYP Genel Başkanlığına seçilen Cindoruk, görevini siyasi yasağı biten Demirel’e bıraktı ve “Emanetçi’’ olarak anıldı. 1991-1995 yılları arasında TBMM Başkanlığı yapan Cindoruk, 17 Nisan 1993’te Özal’ın ölümü üzerine bir ay Cumhurbaşkanı Vekili oldu. Tansu Çiller’in Doğru Yol Partisi Genel Başkanı olduğu dönemde DYP’den ayrılıp DTP’’yi kuran Cindoruk, Mesut Yılmaz’ın başbakanlığında kurulan koalisyon hükûmetine de katıldı. Daha sonra da aktif siyaseti bıraktı.

CHP lideri Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte.

Makamların ağırlığını bilen devlet adamı

CHP lideri Özgür Özel: Bir ömrü hukuka, Meclis’in itibarına ve demokratik siyaset geleneğine adayan Sayın Cindoruk; makamların ağırlığını, emaneti taşımasını ve zamanı gelince devretmesini bilen bir devlet adamıydı.

(Cindoruk’un kurucusu olduğu) Milli Merkez: Ömrünü demokrasi ve hukukun üstünlüğüne vakfetmiş Cindoruk, Atatürk Cumhuriyetinin kurucu değerlerine gönülden bağlı, dirayetli, basiretli, hoşgörülü, bilge ve mütevazı saygın siyaset ve devlet insanıydı. Anısı kalplerimizde yaşayacak, duruşu ve mücadelesi önümüzü aydınlatacaktır.

Basın Konseyi: Siyasetin dışında özgür basın için cesaretle daima mücadelesini sergileyen, üyesi olduğu Basın Konseyi’nde seçilmiş okur temsilcisi olarak yıllarca yüksek kuruldaki görevini aksatmadan yerine getiren ve yaptığı katkılarla yol gösteren Cindoruk asla unutulmayacaktır.Basın Konseyi onursal üyeliğine de seçilen Cindoruk’un kaybından büyük üzüntü duymaktayız.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Cindoruk’un cenazesi, yarın İstanbul Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlkuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Cindoruk’un vasiyeti üzerine devlet töreni yapılmayacak ve Devlet Mezarlığı’na defnedilmeyecek.