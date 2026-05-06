CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin “usulsüzlük” iddialarıyla açılan davada yargı süreci bugün yeni bir aşamaya giriyor.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek beşinci duruşmada, daha önce dört kez ertelenen dosyada savunmaların devam etmesi bekleniyor.

4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultaya ilişkin iddialar kapsamında açılan davada, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı 12 isim hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Cemil Tugay, Özgür Çelik, Baki Aydöner, Erkan Aydın ve Rıza Akpolat da sanıklar arasında bulunuyor.

Saat 09.00’da başlayacak duruşma öncesinde CHP yönetimi, savunma sürecinin süreceğini ve mahkemenin bir kez daha erteleme kararı verebileceğini öngörüyor.

Dava, hem parti içi tartışmalar hem de “mutlak butlan” değerlendirmeleri çerçevesinde yakından takip ediliyor.

“MUTLAK BUTLAN” TARTIŞMASI

CHP kurultayına ilişkin dava sürerken, siyaset kulislerinde tartışma yaratan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

AKP’li Şamil Tayyar, TGRT Haber’de katıldığı “Medya Kritik” programında, mahkemenin “mutlak butlan” kararı aldığı yönünde dikkat çeken bir iddiayı dile getirdi.

Tayyar, “Karar çıktı mı?” sorusuna, “Bu kararın yazıldığını söyleyebilirim” yanıtını verdi.

MHP cephesinden de sürece ilişkin değerlendirmeler geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’ye yönelik tartışmalara atıfla, “CHP’nin karıştırılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, olası bir “mutlak butlan” kararının hukuki sonuçlarına dikkat çekti.

Yıldız, böyle bir kararın çıkması ve kesinleşmesi durumunda, mevcut yönetim yerine Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yeniden hukuken yetkili hale gelebileceğini belirtti.