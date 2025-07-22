CHP'den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce’nin baba evine dönme kararının ardından partisinin de kendini feshedeceğini açıkladı. Memleket Partisi'nde beklenen gün geldi, parti bugün siyasi yaşamına son veriyor.

2021 yılında CHP'den istifa eden Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi bugün olağanüstü kurultayını gerçekleştiriyor. Olağanüstü kurultayda fesih oylaması yapılacak. Partinin feshedilmesinin ardından kurucu genel başkan Muharrem İnce gibi çok sayıda Memleket Partili'nin de CHP'ye katılması bekleniyor.

"BU BİR SON DEĞİL"

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven daha önce yaptığı açıklamada, "Memleket Partisi’ni kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz.Bize inanan, bizimle birlikte bu yolda yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm gençlere tekrardan yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize çağrım şudur. Gelin, kapanış kurultayımızın ardından, hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nde buluşalım. Aynı inançla, aynı kararlılıkla Türkiye’yi aydınlığa çıkaracak mücadeleyi omuz omuza sürdürelim. Bu bir son değil. Bu bir başlangıçtır. Yolumuz açık olsun." demişti.

"BÜTÜN YOL ARKADAŞLARIMI CHP'YE ÜYE OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Muharrem İnce de Memleket Partililere, "Dünyanın en samimi, en fedakar insanları olan Memleket Partililere benimle birlikte yürüdükleri için yürekten teşekkür ediyorum. Memleket Partisi Kurultayından sonra bütün yol arkadaşlarımı CHP’ye üye olmaya davet ediyorum. Çünkü; yolcu değişir, yol değişir ama hedef değişmez!" diye seslenmişti.