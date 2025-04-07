Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 21. Olağanüstü Kurultayı'nda partinin genel başkanı seçilen Özgür Özel, yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir. Zaman demokratik yollarla o cuntayı dağıtmanın zamanıdır" ifadelerini kullandı. Özel'in sözlerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan "Haddini bil" tepkisi gelirken CHP de Hakan Fidan'a, "Olay mahalline ilk suçlu gelirmiş" yanıtı verdi.

"ARTIK HADDİNİ BİL"

Hakan Fidan, "Artık haddini bil! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizden aldığı destekle senelerdir Türkiye’ye hizmet etmiş, her türlü vesayete karşı savaşmıştır. Biz, milletimiz dışında kimseden emir almadık; halkımız dışında kimseden icazet istemedik. Türkiye’yi hedef alan her türlü güç ve vesayet odağına karşı mücadele ettik. Yıllarca millet iradesine karşı darbelerin gölgesinde siyaset izleyen bir geleneği temsil eden Özgür Özel’dir. Meşruiyeti sandık dışında arayan, siyaseti sokakta dizayn etmeye çalışan Özgür Özel’dir. Haftalardır dış güçlerden medet uman, 'terk edilmiş hissediyoruz' diyerek yabancı başkentlerden destek dilenen Özgür Özel’dir. Yolsuzlukla ilgili bir davadan kahramanlık hikayesi çıkarmaya çalışan Özgür Özel’dir. Kendi kişisel hırslarını, komplo teorileriyle harmanlayıp siyaset kisvesi altında sunan bu zihniyeti reddediyoruz! Biz, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

CHP'DEN FİDAN'A: OLAY MAHALİNE İLK SUÇLU GELİRMİŞ

CHP'li Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Hakan Fidan'a, "Olay mahalline ilk suçlu gelirmiş. Laf yetiştireceğine 19 Mart darbesinin neresindesin onu açıkla Hakan Fidan. Yoksa cuntanın diplomasisini sen mi yürüttün?" yanıtını verdi.