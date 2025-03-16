ORC Araştırma, 5-14 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Siyasi Eğilimler Araştırması'nın bulgularını kamuoyu ile paylaştı.

İstanbul'da 2 bin 680 katılımcıyla CATI yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yapılan ankette CHP'nin yüzde 33 ile birinci parti olduğu görülürken AKP yüzde 30,4 ile ikinci sırada yer aldı.

İSTANBUL EL DEĞİŞTİRDİ

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde yüzde 36,06 oy alan AKP'nin yüzde 6,02 oy kaybettiği görülürken; MHP yüzde 5,3 ile baraj altında kaldı.

DEM Parti'nin oy desteği ise yüzde 7,5 oldu.

Zafer Partisi yüzde 5,1 oy desteği alırken; YRP'nin oy desteği yüzde 4,1 oldu.

ANKARA'DA FARK AÇILIYOR

Ankara'da bin 960 katılımcıyla yapılan anket sonuçlarına göre; 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde yüzde 32,53 oy olan AKP'nin yüzde 29,1 ile ikinci parti konumuna düştüğü görüldü.

CHP'nin yüzde 30,56 olan oy oranı yüzde 34,8'e yükseldi.

CHP böylece birinci parti konumuna yükselirken; Ankara'da İstanbul gibi el değiştirdi.

Ayrıca Ankara'da iki parti arasındaki oy desteği farkı yüzde 6'ya yaklaştı.

MHP'nin oy oranı yüzde 8,9 olarak ölçülürken; 2023 seçimlerinde yüzde 12,8 oy desteği alan İYİ Parti yüzde 6,2 ile baraj altında kaldı.

İZMİR'DE CHP, AKP'Yİ KATLADI

İzmir'de bin 710 katılımcıyla yapılan ankette ise AKP'nin yüzde 22,8 olan oy oranına karşın CHP yüzde 44 ile AKP ile arasındaki oy farkını 2 katına çıkardı.

DEM Parti'nin oy oranı yüzde 7,8 olurken; İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 7,5 olarak ölçüldü.

MHP ise yüzde 4,2 ile baraj altında kaldı.

AKP ERİDİ, CHP YÜKSELDİ

Bursa'da bin 530 katılımcının yer aldığı ankette 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 39,01 oy alan AKP'nin yüzde 34,5'e düştüğü; yüzde 24,38 oy alan CHP'nin ise yüzde 29,1'e yükseldiği görüldü.

Yüzde 8,62 oy desteğine ulaşan MHP ise ankette yüzde 7,4'e geriledi.

AKP MALATYA'DA DA DESTEK KAYBETTİ

Malatya'da bin 320 kişiyle yapılan ankette ise AKP'nin yüzde 45,19'dan yüzde 36,4'e düştüğü görüldü.

AKP'nin yaklaşık yüzde 10 oy kaybına karşılık CHP yüzde 21,6 olan oy oranını yüzde 26,2'ye yükseltti.

Yüzde 12,92 oy oranı bulunan MHP ise yüzde 9,3'e geriledi.