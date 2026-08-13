Türkiye'de olası bir genel seçimde partilerin oy oranlarına ilişkin üç farklı araştırma şirketinin sonuçları yayımlandı. Ank-Ar, Metropoll Araştırma ve Gündemar'ın çalışmalarında Yeni Parti ilk sırada yer alırken, AKP ikinci sırada ölçüldü. Araştırmaların sonuçları partilerin oy oranları açısından farklılık gösterdi.

ANK-AR ARAŞTIRMASINDA YENİ PARTİ YÜZDE 34,8

Ank-Ar Seçmen Gündemi araştırmasında, "Yarın genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırmada kararsız ve protesto oylar dağıtılmadan önce Yeni Parti yüzde 29,4 ile ilk sırada yer aldı. AKP yüzde 24,8, DEM Parti yüzde 6,4, MHP yüzde 5,8, İYİ Parti yüzde 3,8, Zafer Partisi yüzde 3,1, CHP yüzde 3,4, Anahtar Parti yüzde 2,7, Yeniden Refah Partisi yüzde 1,9 ve TİP yüzde 1,1 olarak ölçüldü. Diğer partilerin toplamı ise yüzde 2 oldu. Protesto oy oranı yüzde 15,6 olarak verildi.

Kararsız, protesto ve cevapsız oyların dağıtılmasının ardından ise Yeni Parti'nin oy oranı yüzde 34,8'e yükseldi. AKP yüzde 29,4 ile ikinci sırada yer aldı.

Dağıtılmış sonuçlarda DEM Parti yüzde 7,6, MHP yüzde 6,9, İYİ Parti yüzde 4,5, Zafer Partisi yüzde 3,7, CHP yüzde 4, Anahtar Parti yüzde 3,2, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,3 ve TİP yüzde 1,3 olarak açıklandı. Diğer partilerin toplam oranı ise yüzde 2,4 oldu.

METROPOLL'DE YENİ PARTİ YÜZDE 39,20

Metropoll Araştırma tarafından Temmuz 2026'da Türkiye genelinde 2 bin 800 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen araştırmada da Yeni Parti ilk sırada çıktı.

Kararsız, protesto ve cevapsız oylar dağıtılmadan önce Yeni Parti'nin oy oranı yüzde 30,3 olarak ölçüldü. AKP yüzde 22,4, DEM Parti yüzde 5,4, İYİ Parti yüzde 3,9, MHP yüzde 3,6, CHP yüzde 2,9 ve Zafer Partisi yüzde 2,6 olarak açıklandı. Yeniden Refah Partisi yüzde 1,7, Anahtar Parti yüzde 1,3, TİP yüzde 1,2, Saadet Partisi yüzde 1 ve diğer partiler yüzde 1,3 oranında kaldı.

Oransal dağıtım sonrasında Yeni Parti'nin oy oranı yüzde 39,20'ye yükseldi. AKP yüzde 28,98 ile ikinci sırada yer aldı.

Metropoll'ün dağıtılmış sonuçlarında DEM Parti yüzde 6,99, İYİ Parti yüzde 5,05, MHP yüzde 4,66, CHP yüzde 3,75 ve Zafer Partisi yüzde 3,36 olarak ölçüldü. Yeniden Refah Partisi yüzde 2,20, Anahtar Parti yüzde 1,68, TİP yüzde 1,55, Saadet Partisi yüzde 1,29, diğer partiler ise yüzde 1,68 olarak açıklandı.

GÜNDEMAR'DA FARK 11 PUANIN ÜZERİNDE

Gündemar'ın Temmuz 2026 tarihli Türkiye Gündemi araştırmasında da ilk iki sırada Yeni Parti ve AKP yer aldı. Araştırmanın dağıtılmış sonuçlarında Yeni Parti yüzde 38,58, AKP ise yüzde 27,43 olarak ölçüldü. Böylece iki parti arasındaki fark 11,15 puan oldu.

Araştırmada DEM Parti yüzde 7,57 ile üçüncü sırada yer aldı. Zafer Partisi yüzde 5,49, MHP yüzde 5,18 ve İYİ Parti yüzde 4,56 olarak ölçüldü.

Gündemar'ın sonuçlarında Yeniden Refah Partisi yüzde 3,10, CHP yüzde 2,94, diğer partiler yüzde 2,32, Anahtar Parti yüzde 2,21 ve TİP yüzde 0,62 olarak açıklandı.

Gündemar araştırması, 28-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında 60 ilde 2 bin 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

ÜÇ ARAŞTIRMADA ORTAK TABLO

Üç araştırmanın dağıtılmış sonuçları karşılaştırıldığında Yeni Parti tüm çalışmalarda ilk sırada yer aldı. Yeni Parti'nin oranı Ank-Ar'da yüzde 34,8, Metropoll'de yüzde 39,20, Gündemar'da ise yüzde 38,58 olarak açıklandı.

AKP ise üç araştırmada da ikinci sırada yer aldı. Partinin oranı Ank-Ar'da yüzde 29,4, Metropoll'de yüzde 28,98 ve Gündemar'da yüzde 27,43 olarak ölçüldü.

DEM Parti de üç araştırmada üçüncü sıradaki yerini korurken, diğer partilerin sıralaması ve oy oranlarında araştırmalar arasında farklılıklar görüldü. Özellikle CHP'nin oy oranı Ank-Ar ve Metropoll'de yüzde 4'e yakın ölçülürken, Gündemar araştırmasında yüzde 2,94 olarak açıklandı.

Üç araştırmanın sonuçlarında Yeni Parti ile AKP arasındaki farkın Ank-Ar'da 5,4 puan, Metropoll'de 10,22 puan ve Gündemar'da 11,15 puan olduğu görüldü.