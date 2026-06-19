CHP’ye yönelik mutlak butlan kararı siyasette yeni oluşum ihtimallerini de gündeme getirdi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, muhalefet cephesinde farklı ittifak ve işbirliklerinin ortaya çıkabileceğini söyledi.

DP lideri Uysal, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada Özgür Özel ve arkadaşlarından kendilerine herhangi bir talep gelmediğini de bildirdi.

‘GONG ÇALDI’

Uysal, DP’nin Özgür Özel ve arkadaşları ile bu yönde bir teması olmadığını bir talep de gelmediğini belirterek ’’Türkiye’de seçim gongu vurdu.

İktidar sandıktan umudunu kestiği için demokratik rekabeti yok edecek adımlar atıyor. CHP’ye yönelik gelişmeler Türk demokrasisini etkiliyor’’ dedi ve şunları söyledi:

‘HERKES MUTSUZ’

“Ortaya konulan ekonomik politikalar sonucu milyonlar yoksulluk batağına saplanırken, işverenler de işini kaybediyor. Ülkede hayatından memnun olan bir kesim kalmadı. İş insanı sanayici, rekabet gücünü yitiriyor, Tekstil, konfeksiyon ve deri sektörü zor durumda, 400 bini aşkın kişi işinden oldu. İşçi memnun değildi, şimdi işveren de memnuniyetsizliğini açıklıyor. Esnaf, çiftçi, emekli herkes mutsuz.’’

Bize gelen bir talep olmadı

DP lideri Gültekin Uysal, CHP’ye yönelik mutlak butlan kararının ardından muhalefet cephesinde farklı ittifak ve işbirliklerinin ortaya çıkabileceğini söyledi. Uysal, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada CHP’den, Özgür Özel ve arkadaşlarından kendilerine herhangi bir talep gelmediğini söyledi.. Bir baskın seçimde Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkez ekibinin Özgür Özel yanlılarını milletvekili aday listelerine koymayacağı ve Demokrat Parti listelerinden seçime girebilecekleri savunulmuştu.