TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin geneli üzerindeki görüşmeler başladı. YENİ Parti Grubu, komisyon toplantısına “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Fon Vurgununun Siyasi Sorumlusu” yazılı, isimlerin bulunduğu bir döviz getirdi. Dövizde, fon soruşturması kapsamında ilişkisi bulunduğu iddia edilen Türkiye Varlık Fonu, Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ile bazı bakanlıklarda yer alan isimlerin ilişkisine yer verildi.

HEP MAZARET

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın bütçe sunumundaki “bütçenin temel dayanağının dayanıklılık, refah ve dönüşüm bütçesi olduğu” yönündeki sözlerini hatırlatan YENİ Parti Grup Sözcüsü Cavit Arı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dayanıklılık bütçesi deseniz de her dönem sizin bir mazeretiniz var. Geçmişte Covid dönemini mazeret olarak, enflasyonun ve ekonominin kötü gidişatının gerekçesi yaptınız. Ukrayna-Rusya Savaşı aynı, deprem aynı. Şimdi son sunumunuzda da Orta Doğu’da yaşanan savaş sürecini de yeni bir mazeret olarak, bu yılın mazeretini de o şekilde ilan etmişsiniz. İfade ediyorsunuz ki, ‘Enflasyonun 7 puan artmış olmasının sebebi bu savaştır’. Esas söylenmesi gereken artık sizin ülkeyi doğru yönetemediğiniz, yeterli yönetemediğiniz, bu anlamda da enflasyonu düşürecek artık yapacağınız bir şeyin kalmadığını gösteriyor.”

‘Derhal istifa etmeniz lazım’

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın fon soruşturmalarına değinerek istifaya davet ettiği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İftira etmenizin vebali boynunuza olacak. Siz iftira etmenizin vebalini boynunuzda taşıyacaksınız" dedi. Bunun üzerine Usta, "O gün müdahale edilmiş olsaydı mağduriyet 297 milyar liraydı. Sizler bu işi teşvik ettiniz. Derhal istifa etmeniz lazım. Kendinizin Yüce Diva’nda yargılanması için" karşılığını verdi.