İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabah saatlerinde ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ suçlamalarıyla evinde gözaltına alındı.
23 Mart’ta ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla tutuklanan İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne gönderildi.
İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Bu gelişme, Türkiye genelinde büyük tepkilere yol açarken, sokak protestolarına ve siyasi arenada önemli değişimlere neden oldu.
İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte gözler anket şirketlerine çevrildi.
HBS ARAŞTIRMA İLK SONUÇLARI AÇIKLADI
HBS Araştırma’nın son seçim anketi sonuçlarında siyasi dengenin değiştiğini gösterdi.
İmamoğlu’nun tutuklanmasının oy oranlarını nasıl etkilediğine dair ilk sonuçları HBS Araştırma Şirketi paylaştı.
HBS Araştırma, saha çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak ilk sonuçları şu cümlelerle açıkladı:
-CHP, son dönemlerin en yüksek oy oranına ulaştı. AK Parti’deki düşüş devam ediyor. İYİ Parti ise yükseliş trendine girmiş durumda.