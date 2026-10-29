MHP ALTINCI, CHP SEKİZİNCİ SIRADA

Anket sonuçlarına göre Zafer Partisi’nin oy oranı yüzde 5,81 olarak ölçüldü.

Bir önceki aya göre 1,12 puanlık artış kaydeden Zafer Partisi’ni, yüzde 5,46 ile MHP izledi. MHP’nin oy oranı 0,28 puan geriledi.

CHP’nin oy oranı ise yüzde 3,63 olarak ölçüldü. Bir önceki aya göre 1,36 puanlık düşüş yaşayan CHP, araştırmada sekizinci sırada yer aldı. MHP altıncı sırada kaldı.

Diğer partilerin toplam oy oranı yüzde 3,88 olarak ölçülürken, bu kategoride önceki aya göre 0,40 puanlık artış görüldü.