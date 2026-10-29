ANKET NE ZAMAN, KAÇ KİŞİYLE YAPILDI?
Gündemar Araştırma’nın 23-30 Eylül 2026 tarihleri arasında 60 ilde 2 bin 400 kişiyle gerçekleştirdiği “Türkiye Gündemi Araştırması”nın sonuçları açıklandı.
Anket sonuçları, kararsızların, fikri olmayanların ve protesto oylarının dağıtılmasının ardından hesaplandı.
YENİ PARTİ BİRİNCİ, AKP İKİNCİ SIRADA
Araştırmaya göre YENİ Parti, yüzde 30,64 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. AKP ise yüzde 28,24 ile ikinci sıraya yerleşti.
YENİ Parti’nin oy oranı bir önceki aya göre 3,69 puan artarken, AKP’nin oy oranında 0,14 puanlık düşüş kaydedildi.
İYİ PARTİ ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI: OY ORANI YÜZDE 7,77 OLDU
İYİ Parti yüzde 7,77 ile üçüncü, DEM Parti ise yüzde 7,63 ile dördüncü sırada yer aldı.
İYİ Parti’nin oy oranı önceki aya göre 0,44 puan, DEM Parti’nin oy oranı ise 0,46 puan geriledi.
MHP ALTINCI, CHP SEKİZİNCİ SIRADA
Anket sonuçlarına göre Zafer Partisi’nin oy oranı yüzde 5,81 olarak ölçüldü.
Bir önceki aya göre 1,12 puanlık artış kaydeden Zafer Partisi’ni, yüzde 5,46 ile MHP izledi. MHP’nin oy oranı 0,28 puan geriledi.
CHP’nin oy oranı ise yüzde 3,63 olarak ölçüldü. Bir önceki aya göre 1,36 puanlık düşüş yaşayan CHP, araştırmada sekizinci sırada yer aldı. MHP altıncı sırada kaldı.
Diğer partilerin toplam oy oranı yüzde 3,88 olarak ölçülürken, bu kategoride önceki aya göre 0,40 puanlık artış görüldü.
Günün Trend Haberleri
ANAHTAR PARTİ, YENİDEN REFAH VE TİP'İN OY ORANLARI
Araştırmada Anahtar Parti’nin oy oranı yüzde 2,83, Yeniden Refah Partisi’nin yüzde 2,51, Türkiye İşçi Partisi’nin ise yüzde 1,60 olarak ölçüldü.
Bir önceki aya kıyasla Anahtar Parti’nin oy oranı 0,78 puan, Yeniden Refah Partisi’nin 1,30 puan, Türkiye İşçi Partisi’nin ise 0,45 puan geriledi.
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