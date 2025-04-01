Gayrimenkul sektöründe şirketler, yılın sonunda projelerde gaza basacaklardı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile yaşanan süreçle enflasyonla mücadelenin sekteye uğraması, planları bozdu. Ekonomistler Merkez Bankası’nın politika faizini artırabileceğini vurgularken, konut faizlerinde düşüş beklentisi de başka bahara kalabilir. Uzmanlar, enflasyonla mücadelede kazanımların birkaç günde adeta kaybedildiğini belirtti. Sektör temsilcileri de gayrimenkulde umutların 2026’ya ertelendiğini açıkladı.

‘1-2 AY SONRA ANLARIZ’

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hakan Şişik, “Sektörde tamamen belirsizlik var. Bu belirsiz süreçte kim gayrimenkule para ayırır? Enflasyonla mücadele sürecinde sabrettik, sebebi bu süreçten kârlı çıkmaktı. Çıkamadık. Ekonomistler de bunu söylüyor. Bu durumlar gayrimenkul sektörünü etkiliyor” dedi. “Piyasa dönmüyor, işler durdu” açıklamasını yapan Şişik, “Fiyat sorunu var. Malın sahibi satmıyor, alıcı da alamıyor. İmamoğlu olaylarının ardından yaşananlar tamamen kaosa sürükledi. Etkilerini 1-2 ay sonra anlayacağız” diye konuştu. “TL mevduattan, vadelilerden çıkanlar vardı. Bir akımla konuta döndüler” ifadelerini kullanan Şişik, “O da bıçak gibi kesildi. Nakit alım zaten her dönem için geçerli. Orta sınıfın daire alamadığı bir yerde, rakamları konuşmanın anlamı var mı” diye sordu.

Sektörün umudu 2026’ya kaldı

İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği Başkanı Engin Keçeli, “Türkiye’de son dönemde yaşananların etkileşimi belki bir süre sonra geçebilir. Ama faiz indirimlerinin ötelenme ihtimali sektörü etkiledi. Bir yandan da maliyetlerdeki artış sürüyor. Herkes bekle-göre geçti. Sektör olarak rakibimiz mevduat ve konut kredi faizleri. Artık şirketlerin iştahı 2026’ya kaldı” dedi. Hakan Şişik de sektörün bu yıla ilişkin planların değiştiğini vurguladı.