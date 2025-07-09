RTÜK’ün 30 yıllık tarihinin en ağır yaptırımıyla cezalandırdığı SÖZCÜ TV’ye siyasiler sahip çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SÖZCÜ ile dayanışma çağrısı yaparak şunları söyledi:

“SÖZCÜ TV’nin ekranını karartmak isteyenler muhalefetin sesini kısmak istiyor. Gerçekleri duymak istemiyorlar. Bütün Türkiye’nin tepki göstermesi lazım. SÖZCÜ TV’nin ekranlarda olmadığı günlerde, SÖZCÜ Gazetesi’ne sahip çıkılması, 3’er 4’er alınması çok kıymetli olur. Herkesi dayanışma göstermeye davet ediyoruz.”

YASAĞI KABUL ETMİYORUM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise karara sert tepki gösterdi. Yavaş, “SÖZCÜ TV’ye verilen 10 günlük yayın yasağını asla kabul etmiyorum, hukuka da uygun bulmuyorum. Çünkü diğer tv’lerde çok akla, ahlaka mugayir zararlı yayınlar olmasına rağmen onlara asla böyle cezalar verildiğini görmedik. Burada da bir çifte standart olduğu muhakkak” dedi.

GEÇMİŞ OLSUN

Anayasayı ve basın özgürlüğünü hatırlatan Yavaş, şöyle devam etti;

“Basına asla sansür uygulanamaz, ifade hürriyetidir. Bu yapılan yasaklamalar basın özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü maalesef ortadan kaldırıyor. Ben çok üzgünüm. Ben bütün SÖZCÜ izleyenlere şunu söylüyorum; destek olmak için en azından SÖZCÜ Gazetesi’ni okuyarak, satın alarak destek olmaya devam edelim. İnşallah bu günler de geçecek. Gerçekten basının hür olduğu, özgürce herkesin fikrini ifade edeceği, eleştirisini yapacağı, tartışacağı günler mutlaka gelecek. SÖZCÜ Ailesi’ne de geçmiş olsun diyorum.”

ŞİMDİ DAYANIŞMA ZAMANI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da sosyal medya hesabından, “Saray’ın sopası RTÜK eliyle 10 gün ekranı karartılacak SÖZCÜ TV’yle dayanışma zamanı!

SÖZCÜ TV YouTube kanalına katıl, SÖZCÜ’ye destek ol!” çağrısında bulundu.

Her gün gazete alın

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da RTÜK’ün kararına tepki göstererek, sosyal medya hesabından, “SÖZCÜ TV 10 gün süre ile kapanacak. Bu süre içinde bütün Zafer Partilileri, SÖZCÜ Gazetesi alarak SÖZCÜ TV’ye destek olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ekran karartma utanç vericidir

Silivri’de tutuklu CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, SÖZCÜ TV’nin 10 gün karartılmasının özgürlüklere darbe girişimi olduğunu söyledi. SÖZCÜ TV ekibi ve izleyicilere seslenen İmamoğlu, şunları söyledi: “Bir insanın haber alma özgürlüğünün, güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşma hakkının ne kadar büyük bir ihtiyaç, hava gibi su gibi temel ihtiyaç, aynı zamanda demokratik ve hukuk devleti olmanın da temel prensibi olduğunu en derinden yaşamaktayım.

SÖZCÜ’YE TEŞEKKÜRLER

Bu ihtiyacı karşılama konusundaki hizmetlerinden dolayı SÖZCÜ Ailesi’ne teşekkürlerimi sunarım. Ülkemize, 21. yüzyılda Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında ekran karartmayı yaşatmak utanç vericidir. Bu kararı milletimize ve devletimize yapılmış büyük bir itibar darbesi olarak görmekteyim. Bu ve buna benzer hak, hukuk, adalet ve özgürlüklere yapılan darbe girişimleri ne yazık ki milletimize yoksulluk, umutsuzluk, huzursuzluk olarak daha büyük bedeller ödeterek toplumsal yaşamımıza ve geleceğimize kalıcı hasarlar bırakmaktadır.”

Milletçe ortaya konan adalet ve hürriyet mücadelesinin sonuç vereceğini vurgulayan İmamoğlu, “Bu ceberrut kararlardan ülkemizi kurtaracak, müreffeh geleceği hep birlikte yakalayacağız. Sakın umudunuzu ve güler yüzünüzü kaybetmeyin. Her şey çok güzel olacak” dedi.

Hep birlikte ses çıkarma zamanı

İBB Belediye Başkanı Dilek İmamoğlu, SÖZCÜ TV’ye verilen cezaya şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün sadece birkaç kişiyi, birkaç kurumu ilgilendiren değil; çocukları, gençleri, ülkemizin geleceğini ve tüm milletimizi derinden etkileyen karanlık bir süreçten geçiyoruz. Basın özgürlüğü; yalnızca gazetecilerin değil, tüm toplumun güvencesidir.

GELECEĞİMİZE TEHDİT

Eğer muhabirler işini yapamaz, gazeteciler yazamaz, televizyonlar konuşamaz hale gelirse orada artık özgürlükten bahsedilemez. Halkın nefes alacak alanı kalmaz. Adalet ve demokrasi ancak gerçeklerin duyulabildiği, eleştirinin özgürce dile getirilebildiği bir toplumda yeşerir. Bugün susturulmaya çalışılan her mecra, kurum, kişi halkın bilgi alma hakkına ve ortak geleceğimize yöneltilmiş bir tehdittir. Bu nedenle yalnızca basın emekçilerinin değil, hepimizin bu süreçte sesimizi çıkarması ve ülkemizin demokratik ve adil geleceğine sahip çıkması gerektiğine inanıyorum.”

Aslında karartılan basın özgürlüğü

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK’ün verdiği karar ile SÖZCÜ TV’nin 10 gün boyunca karartılmasına tepki gösterdi. Taşcı, hedefin basın özgürlüğü ve gerçekler olduğunu söyledi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Hedef, çok kanallı tek sesli medya! RTÜK’ün oy çokluğuyla aldığı karar uyarınca SÖZCÜ TV 10 gün boyunca karartılmaya başlandı. İzleyiciler bu süre boyunca karartılmış bir ekran görecekler.

HEDEFLENEN BELLİ

Her ne kadar SÖZCÜ TV karartılmış gibi görünse de aslında karartılan basın özgürlüğü ve gerçeklerdir! İstedikleri kendileri gibi düşünmeyenlerin sesini kısmak, ekranları karartmak…

SÖZCÜ TV, 1 Nisan 2026 tarihine kadar aynı maddeden ceza alması halinde lisansı iptal edilecek ve fişi çekilip ekranı tamamen karartılacak…”