Siyasiler, Ramazan Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Siyasilerin mesajları şöyle:

Devlet Bahçeli: Etnik kökeni, mezhebi, yöresi ve anasının dili ne olursa olsun her kardeşimi selamlıyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bayram; barış, bağlanış, buluşma ve dargın gönüllerin bahar ve vuslat mevsimidir... Hayatın çilesini omuzlarına almış vatan ve millet evlatlarını; etnik kökeni, mezhebi, yöresi ve anasının dili ne olursa olsun her kardeşimi, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı selamların en güzeliyle selamlıyor, Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum. Gönül ve kültür coğrafyalarında yaşayan soydaşlarımıza, din kardeşlerimize hayırlı bayramlar diliyorum. Mübarek Ramazan Bayramımız kutlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

DEM Parti: Türkiye'nin en büyük bayramı barışın sağlanacağı gün olacaktır

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın Ramazan Bayramı mesajında, "Bayramlar, dayanışma ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği, ortak duygularda buluştuğumuz özel günlerdir. Bu bayramın, ortak acılarımızı dayanışmayla aşmamıza, umudu büyütmemize ve yeni bir başlangıç yapmamıza vesile olmasını temenni ediyoruz. Ramazan Bayramı’nın başta yoksulluğun, adaletsizliğin ve eşitsizliklerin sona erdiği; herkesin huzur içinde yaşam sürdüğü bir döneme kapı açmasını diliyoruz.

Bugün, ülkemizin içinde bulunduğu siyasi ve toplumsal gerilimleri diyalog, demokratik uzlaşı ve müzakere yoluyla aşmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bayramların uzlaştırıcı duygusunu her an hissetmemiz ve yaşatmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Toplumun iradesini hiçe sayan anlayış yerine halkın tercihine saygı duyan, demokratik ilkeleri esas alan ve diyalogdan kaçınmayan bir yaklaşımla tüm sorunlarımızı çözebiliriz.

Bu bayram vesilesiyle, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçmesini diliyoruz. Türkiye’nin en büyük bayramı barışın sağlanacağı gün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Ramazan Bayramı’nın 85 milyon yurttaşımıza huzur ve demokrasi, cezaevindeki tüm siyasi tutsaklara ise özgürlük getirmesini diliyor, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.

Mahmut Arıkan: Küskünlükleri barışa dönüştürme zamanlarıdır

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gazze'de yaşanan soykırım ve Türkiye'de yaşananlardan dolayı buruk bir süreç geçirildiğini ifade etti. Arıkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz vatandaşlarım, değerli kardeşlerim, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i geride bırakmanın, burukluğu ve bayrama ulaşmanın mutluluğunu bir arada yaşıyoruz. Bu yıl bir yandan Ramazan'ın manevi isimiyle gönüllerimiz huzurla dolarken, bir yandan Gazze'de ülkemizde yaşananlar nedeniyle kalplerimiz hüzünlüydü. Hem ülkemizde hem de bölgemizde kardeşliği, birlikteliği yeniden keşfetmemiz gerekliliği apaçık ortadadır.

Unutmayalım ki bayramlar kardeşliğimizi güçlendirme, kırgınlıkları giderme, küskünlükleri barışa dönüştürme zamanlarıdır. Bu Ramazan Bayramı'nın ülkemizin ve İslam aleminin birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşamasına vesile olmasını diliyorum. Ramazan Bayramımızın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Bayramınız mübarek olsun."

Ahmet Davutoğlu: Bayramlar o eski bayramlar değil ama ümitsiz olmayacağız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bayramlar o eski bayramlar değil ama ümitsiz olmayacağız. Ramazan Bayramımızın ülkemize, mazlum milletlere ve İslam alemine sağlık, barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gültekin Uysal: Demokrasi ve adalet diliyorum

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın mesajında "Koca bir ülkeyi bu rahmet ayında adalete, demokrasiye, hakka aç hale getiren, milletin alınteri ile oruca niyet edip, milletin hakkını yiyerek oruç bozan, oy aldığı kimseler de dahil memleket açken kendileri gırtlağına kadar tok yatıp yine de doymayan bu iktidara biraz vicdan, bir miktar utanma duygusu diliyor, maalesef artık bir usulü yerine getirmekten öte olmayan şekilde aziz milletimize iyi bayramlar diliyoruz.

Yıllardır her bir bayramı, dini ve resmi her bir özel günü layıkıyla kutlayamayan vatandaşlarımıza, hakkı yenen, umudu törpülenen, hayallerinden edilen milletimize, Erdoğan'ın huzuru bozulmasın diye ana babasından ayrı, evlatlarından ayrı cezaevinde tutulan herkese hakkıyla kutlayacakları bayramlar, işlediği zaman muktedirleri yerinden, rahatından edecek demokrasi ve adalet diliyorum" ifadeleri yer aldı.

AKP: Kültürü, gelenekleri, yüreğimizdeki sıcaklığıyla hepimizin bu memleket

AKP'nin sosyal medya hesabından, "Kültürü, gelenekleri, yüreğimizdeki sıcaklığıyla hepimizin bu memleket. Hepimizin bu bayram. Ramazan Bayramımız mübarek olsun" mesajı paylaşılırken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun" paylaşımında bulundu.