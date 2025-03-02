Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iç kanama sonucu yoğun bakıma alınan usta sanatçı Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 19.30’da hayatını kaybetti.

Vefat haberinin duyulmasının ardından siyasetçilerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk müziğinin usta ismi, unutulmaz yorumları ve güçlü sesiyle hafızalara kazınan Edip Akbayram'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Eserleriyle daima hatırlanacak olan değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Edip Akbayram'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini kaydeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Usta sanatçımız Edip Akbayram'a Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Eserleriyle nesiller boyu yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında "Ülkemizin büyük sanatçılarından biri olan Edip Akbayram’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Şarkılarıyla nesiller boyu hafızalarımızda yer eden bu değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Çok kıymetli bir sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu ülkenin sesi, sözü, türküsüydü Edip Akbayram. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim" diyerek başsağlığını iletti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sanatıyla gönlümüze dokunan, haksızlıklara karşı duruşuyla hepimize örnek olan, ülke sevgisine şahit olduğumuz Sayın Edip Akbayram’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Güle güle, büyük usta…" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden değerli sanatçı Edip Akbayram’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye yazdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 75 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileyerek "Kıymetli sanatçımız Edip Akbayram'ın vefatını üzülerek öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, vefat eden sanatçı Edip Akbayram için sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim, usta sanatçı Edip Akbayram'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sesiyle, duruşuyla ve yüreğiyle hatırlayacağız” ifadesini kullandı.

Vahap Seçer (Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı): Çok kıymetli bir sanatçımızın; Edip Akbayram’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. İnançlarından, düşüncelerinden, politikasından taviz vermeden toplumcu müzik yaptı. Sanatıyla daima Anadolu insanı ve sorunlarının sesi oldu. Mekânı cennet olsun. Ailesi ve sevenlerine sabır diliyorum.

Fatma Şahin (Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı): Gaziantepli hemşehrimiz, sesiyle, türküleriyle milyonların gönlünde müstesna bir yer edinmiş sevilen sanatçımız Edip Akbayram’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.