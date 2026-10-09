İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, konuyu gündeme taşıyan basın mensuplarına yönelik yeni bir adli süreç başlatıldı. Kamuoyunda geniş yankı bulan dolandırıcılık iddialarını haberleştiren gazeteciler ifadeye çağrılırken, siyasilerden art arda tepki mesajları geldi.

ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ GECE YARISI GÖZALTINA ALINDI

Fon skandalına ilişkin sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle SÖZCÜ editörü Mustafa Balcı, ifade vermek üzere bugün adliyeye gideceğini bildirmesine rağmen gece yarısı evinden gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Balcı, daha sonra Vatan Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.

Süreç kapsamında SÖZCÜ TV programcısı ve yazarı Murat Ağırel, SÖZCÜ Gazetesi yazarı İsmail Saymaz ve gazeteci Şaban Sevinç'in de ifade vereceği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada, "basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yaptıkları açıklamalar nedeniyle" bu isimlerin "şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin alınacağı duyuruldu.

SİYASİLERDEN GÖZALTI VE SORUŞTURMALARA SERT TEPKİ

Gazetecilere yönelik atılan bu adımlar, siyaset dünyasının da gündemine oturdu. YENİ Parti milletvekilleri, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla başlatılan adli sürece tepki gösterdi:

YENİ Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun: İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in fon yolsuzluğu iddialarını haberleştirdikleri için soruşturma altında olduğunu ve Mustafa Balcı'nın gözaltına alındığını hatırlattı. Torun, "Gazetecilik suç değildir. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istemek de suç değildir" diyerek sürece tepki gösterdi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: Mustafa Balcı'nın, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve Osman Arıkan Nacar ile ilgili yaptığı haberi alıntılayan Özkan, "Bu haber nedeniyle gazeteci Mustafa Balcı gözaltına alınmış. Neden?" sorusunu yöneltti. Özkan bir diğer paylaşımında ise, "Bütün 'Fonzi' vurguncuları, AKP'li koruyucu ve kollayıcıları sayesinde milletten çarptıkları paralarla kaçtı, suçlu gene haberciler mi oldu?" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut: Fon vurgununu yazan gazeteciler hakkında soruşturma açılmasına ve Balcı'nın gözaltına alınmasına dikkat çeken Bulut, "Vurgunu yapanlar serbest, vurgunu yazanlar soruşturmalık!" değerlendirmesinde bulundu. Kamuoyunun gerçekleri öğrenme hakkını savunmanın suç olmadığını vurgulayan Bulut, "Gazetecileri susturarak gerçekleri ortadan kaldıramazsınız" dedi.

YENİ Parti Milletvekili Gökan Zeybek: Fon tokatçılığının hesabını vermesi gerekenler yerine gazeteciler yine hedefe koyuluyor.

Halkın haber alma hakkını savunmak, gerçekleri ortaya çıkarmak suç değildir! Asıl peşine düşülmesi gerekenler, milletin parasına el uzatanlardır! Gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel, Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı’nın yanındayız.

DİSK Basın-İş: Gazeteciler İsmail Saymaz, Şaban Sevinç ve Murat Ağırel hakkında, fon soruşturmasına ilişkin ifadelerinden dolayı soruşturma açıldı. Aynı soruşturma kapsamında Mustafa Balcı, ifadeye çağrılması üzerine bugün Çağlayan Adliyesi'ne gideceğini bildirmesine rağmen gece yarısı gözaltına alındı.

Fon soruşturmasını gündeme getiren, gerçekleri ortaya çıkarmak için kamu adına soru soran gazetecilerin yargı baskısı ve gözaltılarla susturulmaya çalışılmasını kınıyoruz.

Soru sormak, gerçeği aramak suç değildir; gazetecilerin görevi kamuoyunu aydınlatmaktır. Gözaltı ve soruşturma kararları derhal kaldırılmalıdır!