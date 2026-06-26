Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, hayatını kaybetti.

77 yaşında yaşamını yitiren usta oyuncu Kadir İnanır'ın vefatı sanat ve siyaset dünyasını yasa boğdu.

Acı haberin ardından sanat ve siyaset dünyasından peş peşe taziye mesajları geldi.

Rol arkadaşları, sanatçılar, siyasiler yayımladıkları mesajlarla usta oyuncuya veda etti.

EDİZ HUN: OPERASYONLAR BEDENİNİ ÇOK YORDU

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ediz Hun, duygularını Sözcü TV'ye şöyle anlattı:

"Çok üzgünüz. Çünkü çok kıymetli bir aktördü. Dik duran bir insandı. İşini her zaman en iyi şekilde yapmaya çalışırdı. Kendini sürekli geliştirmeye çalışan bir yapısı vardı.

Son ameliyatlar ve operasyonlar herhalde bedenini çok yordu. Bugün 77 yaş aslında çok ileri bir yaş sayılmıyor ama onu kaybetmiş olduk. Başımız sağ olsun.

Çok sevilen, çok sayılan, çok önemli bir aktördü. Özellikle 1970'li yıllardan sonra Türk sinemasının en önemli oyuncularından biri haline geldi.

Hayat işte... Bir varmış, bir yokmuş diye devam ediyor."

NEBAHAT ÇEHRE: HER ZAMAN EMEKÇİNİN YANINDAYDI

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre de Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada, İnanır'ın çocuk ruhlu, sevgi dolu ve dost canlısı bir insan olduğunu belirtti.

Çehre sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadir İnanır yüreği çok güzel olan bir insandı. Emekçinin her zaman yanındaydı. Bunu sette de çok net görürdünüz. Çocuk ruhluydu. Sinirlendiğinde çok çabuk sakinleşirdi. İnsanlarla sevgisini paylaşmayı severdi.

Biz onu kaybetmedik. Kadir İnanır hep yüreğimizde yaşayacak. Onu seven herkesin kalbinde aynı sıcaklıkla yaşamaya devam edecek.

Şu an duygularımı tam olarak ifade edemiyorum. Çünkü üzüntümüz çok büyük. Bu haberi almamak için gerçekten çok dua ettik."

HÜLYA KOÇYİĞİT: KEŞKE VEDA EDEBİLSEYDİM

Kadir İnanır ile birçok projede birlikte rol alan Hülya Koçyiğit de Sözcü TV'de şunları söyledi:

"Onu seven ona hayran olan onunla birlikte çalışmış el ele omuz omuza emek vermiş hepimizi herkesi çok derinden etkiledi. Çok erken yaşta kaybettiğimizi düşünüyorum. Onun kalbindeki temizliği ancak yakından tanıyanlar bilir.

Ne yazık ki yakın zamanda görme imkanım olmadı. Değerli eşi ile telefonda hastalığın gidişatını takip etmeye çalıştık.

Onu görme imkanı bulamadığım için ellerinden tutup seni seviyorum ve bu ülke için yaptığın her şey için teşekkür etmek isterdim" ifadelerini kullandı.

LEVENT İNANIR: ÇOK DİRENDİ AMA

Üç gün önce annesi Altun Arıca'yı kaybeden bugün de dayısının vefat haberini alan Levent İnanır ise üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Çok direndi, doktorlar gerekli her şeyi yaptılar ama buraya kadarmış. Son yıllarda ağır şeyler yaşadı. Çok direndi ama yorgun düştü.

Ülkemizin başı sağ olsun. Üç gün önce de annemi kaybettik, taziyede bile kalamadım dayımın yanına geldim. Ama hayat böyle ne yazık ki..."

AHMET MEKİN: TÜRK SİNEMASINDA BÜYÜK İZLER BIRAKTI

"Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde birlikte kamera karşısına geçen Ahmet Mekin de üzüntüsünü, "Gerçekten çok iyi bir oyuncu, çok disiplinli, işini çok seven ve çalıştığı insanlara sahip çıkan bir arkadaştı. Türk sinemasına büyük izler bıraktı. Çok sevilen bir dostumuzu kaybettik" sözleriyle dile getirdi.

SİYASİLER DE MESAJ PAYLAŞTI

Usta oyuncunun vefatının ardından siyaset dünyasından da peş peşe başsağlığı mesajları geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaştığı mesajda, "Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel ise Kadir İnanır ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

"Yeşilçam'ın büyük ustası Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Halktan, emekten yana duruşuyla, sanatına kattığı değerle gönüllerimizde silinmeyecek bir iz bıraktı. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, sanat camiamıza ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum."

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da mesajında, "Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Yıllar boyunca unutulmaz karakterlere hayat veren, sinemamıza değer katan ve milyonların gönlünde yer edinen kıymetli bir sanatçıyı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kadir İnanır ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ını, Köprü'nün Ahmet'ini, Yılanların Öcü'nün Kara Bayram'ını, 72. Koğuş'un Ahmet Kaptan'ını, Tatar Ramazan'ı kaybetmişiz. Kadir ağabeyin sinemada canlandırdığı her karakter aslında bizden biriydi.

Onurlu, namuslu, haksızlığa boyun eğmeyen bir adamdı ve bu yüzden onu sevdik. Kendisini, sanat hayatının yanında toplumsal meselelere dair duyarlılığı ve her daim barış için atan güzel yüreği ile hatırlayacağız. Hepimizin başı sağ olsun. Nur içinde yat Kadir İnanır."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk sinemasının usta ismi sevgili ağabeyim Kadir İnanır’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Canlandırdığı unutulmaz karakterlerle milletimizin hafızasında silinmeyecek izler bıraktı.

Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

Binali Yıldırım şunları yazdı:

"Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sanat camiamıza ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilçam’ın unutulmaz ismi, kıymetli sanatçımız Kadir İnanır’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Sanatıyla milletimizin hafızasında silinmez izler bırakan Kadir İnanır’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

DEM Parti de resmi sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, Kadir İnanır'ın yalnızca sinemanın unutulmaz isimlerinden biri değil, aynı zamanda barışa, demokrasiye ve halkların kardeşliğine olan inancıyla da hafızalarda yer edindiğini belirtti. Mesajda, "Güle güle Selvi Boylum..." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı taziye mesajında, "Türk sinemasının efsane isimlerinden Sayın Kadir İnanır'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sanat camiasına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.