İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sabahı evinden gözaltına alınmasıyla beraber X'te hesaplara birçok hesaba erişim engeli gelmişti.

İmamoğlu'nun tutuklanması, Maltepe Mitingi ve üniversitelilerin boykot çağrısının ardından erişim engeli getirilen hesap sayısı da artış gösterdi.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin aktardığına göre, bazı X hesaplarına 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle' erişim engeli getirildi.

X'TEN BLUESKY'A GÖÇ BAŞLADI

X'teki hesaplara erişim engeli gelmesinin ardından birçok siyasi vatandaşları da Bluesky hesabı açmaya davet etti.

Başta CHP ve İYİ Parti olmak üzere birçok siyasi de Bluesky'a geçiş yapmaya başladı.

Siyasi partiler ve siyasetçilerin yanı sıra medya kurumları, sanatçılar, sosyal medya ünlüleri ve vatandaşlar da Bluesky'a hesapları açmaya başladı.

BLUESKY NEDİR?

Bluesky, 2019 yılında Twitter'ın bir araştırma girişimi olarak başlatıldı ve sonrasında bağımsız bir platform haline geldi. Merkezi ABD'de bulunan Bluesky, merkeziyetsiz sosyal medya deneyimi sunmayı hedefliyor.