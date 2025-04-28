CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, İBB’ye AKP döneminde alınan helikopterin 18 milyon lira zararla satıldığına ilişkin fatura paylaştı, “Bunun adı belgeli ve gerçek yolsuzluktur! Soruşturun da görelim” dedi. Yavuzyılmaz, İmamoğlu’nun soruşturma izni verdiğini ancak dosyanın kaybedildiğini açıkladı.
GERÇEK YOLSUZLUK
Yavuzyılmaz’ın, X hesabından yaptığı paylaşım şöyle: “İBB’deki belgeli helikopter yolsuzluğu! AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde; 2012 yılında satın alınan SIKORSKY tipi helikopter 2019’daki yerel seçimler öncesinde değerinin %20’sine satıldı. Araç: Helikopter Marka: SIKORSKY Model: S-76B Alış fiyatı: 590.000 dolar, satış fiyatı: 113.243 dolar. Aradaki fark 476.757 Dolar Güncel kurla zarar 18 Milyon Lira! Bunun adı İBB’de belgeli ve gerçek yolsuzluktur! Haydi soruşturun da görelim!”
Yavuzyılmaz, helikopterin alış ve satış faturalarını da paylaştı.