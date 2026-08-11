AKP Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD gezisi ve Güvenpark’taki er gazi nöbeti hatırlatılınca çileden çıktı.

Akar, “Buraya meşru şehit ailelerini ve gazileri temsil edenleri davet erttik’’ deyince İYİ Partili Selcan Taşçı, ve Selçuk Türkoğlu “Güvenparktakiler gayrimeşru mu?” diye sordu. AKP’li Zafer Sırakaya, “Ne bağırıyorsun terbiyesiz herif” diyerek İYİ Partililere cevap verdi. Akar, ABD gezisinde Amerikalı gazi ile görüşüp Türkiye’deki gazilerin yanına gitmemesine yönelik eleştirilere ise:

“Biz Milli Savunma Komisyonu olarak ABD’ye gittik. ‘Gazileri ziyaret etmeyip ABD’dekini ziyarete gitti’ demek çok ayıp. Gerçekten o kelimeyi kullanmak istemiyorum, siz doldurun orayı; nokta nokta.’’ dedi. İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, “Ne bu nokta nokta bir açıklayın’’ sorusunu sordu. Akar bu defa “Ayıp, nokta nokta, ayıp” cevabını verdi.