Kediler yaklaşık 12 bin yıldır insanlarla birlikte yaşıyor. Dünyanın en sevilen evcil hayvanları arasında yer almaları da şaşırtıcı değil. Kedi sahiplerinin iyi bildiği gibi, bu sevimli canlılara yalnızca evcil hayvan demek pek de doğru değil. Çünkü kediler, kendilerine özgü karakterleri ve güçlü içgüdüleriyle evin gerçek sahipleri gibi davranabiliyor.

Üstelik kedilerin insanlarla kurduğu bağ, yalnızca oyun oynamak ve birlikte vakit geçirmekten ibaret değil. Keskin duyuları ve çevrelerine karşı bitmeyen merakları sayesinde, sahiplerinin fark edemediği pek çok ayrıntıyı algılayabiliyorlar. Özellikle insanların en savunmasız olduğu uyku saatlerinde sergiledikleri bazı davranışlar, koruyucu içgüdülerini ortaya koyuyor.

Peki, kediler sahipleri uyurken onları nasıl koruyor? İşte kedilerin gece boyunca sergilediği 7 dikkat çekici davranış...

1. Sahipleri uyurken nöbet tutuyorlar

Kediler, özellikle gün doğumu ve gün batımı saatlerinde hareketlenen canlılardır. Bu nedenle insanlar derin uykudayken bile çevrelerini gözlemlemeye devam edebilirler. Gece boyunca duydukları seslere kulak kabartmaları ve evin içinde dolaşmaları da bu doğal içgüdülerinin bir parçasıdır.

Evde düzenli beslenmeleri ve güvenli bir ortamda yaşamaları, avlanma ve çevreyi kontrol etme içgüdülerini ortadan kaldırmaz. Bu nedenle kediniz gecenin bir yarısı uyanıp evin içinde dolaşıyorsa çevresinde olup bitenleri kontrol ediyor olabilir.

Sahipleriyle güçlü bir bağ kuran kediler, onların hareketlerine ve alışkanlıklarına da duyarlıdır. Bu davranışları doğrudan bilinçli bir koruma çabası olarak değerlendirmek doğru olmasa da gece boyunca tetikte olmaları dikkat çekicidir.

2. Sağlık sorunlarını ve solunum değişikliklerini fark edebiliyorlar

Kediler, sahiplerinde bir sağlık sorunu olduğunu her zaman anlayamayabilir. Ancak insan vücudundaki bazı değişiklikleri algılayabilecek kadar hassas duyulara sahiptirler.

Veteriner hekim Dr. Emma Choi, Newsweek'e yaptığı açıklamada, hastalıkların insan vücudunun kimyasını değiştirebildiğine dikkat çekiyor. Choi'ye göre kediler, gelişmiş koku alma duyuları sayesinde bu süreçte ortaya çıkan bazı kimyasal ve hormonal değişiklikleri fark edebilir.

Kediler yalnızca kokuya da güvenmez. Kalp atışındaki değişiklikler, nefes alma biçimi ve alışılmışın dışındaki davranışlar da dikkatlerini çekebilir. Bu nedenle bazı kedilerin sahiplerinin rahatsızlandığı dönemlerde yanlarından ayrılmaması, bu hassasiyetleriyle ilişkili olabilir.

3. Yatağın ayak ucunda uyuyarak çevreyi gözlemliyorlar

Kediler günün büyük bölümünü uyuyarak geçirse de çevrelerindeki gelişmelere karşı duyarlılıklarını korurlar. Uyurken bile en küçük sesle harekete geçebilmeleri, doğalarından gelen hayatta kalma içgüdülerinin bir sonucudur.

Yatağın ayak ucunu tercih etmeleri de dikkat çeken davranışlardan biridir. Bu konum, hem rahatça uyumalarına hem de çevreyi gözlemlemelerine olanak tanır. Üstelik ihtiyaç duyduklarında yataktan kolayca ayrılabilirler.

Kediler doğada hem avcı hem de kendilerinden büyük hayvanlara karşı savunmasız olabilen canlılardır. Bu nedenle çevrelerini kontrol edebilecekleri konumlarda dinlenmeleri, doğal davranışlarının bir parçasıdır. Ev ortamında da bu alışkanlıklarını sürdürürler.

4. Hastalık taşıyabilen kemirgenleri fark ediyorlar

Evin içinde sizin fark etmediğiniz bir farenin hareketini kediniz çoktan duymuş olabilir. Çünkü kedilerin işitme, görme ve hareketleri algılama yetenekleri oldukça gelişmiştir. Özellikle küçük hayvanların çıkardığı sesleri kolaylıkla fark edebilirler.

Tarih boyunca fare ve sıçan gibi kemirgenlerin kontrol altına alınmasında kedilerden yararlanılması da bu özellikleriyle bağlantılıdır. Üstelik kemirgenler, bazı hastalıkların taşınmasına ve yayılmasına neden olabilir.

Kedilerin avlanma içgüdüsü, evdeki bu tür canlıları fark etmelerini sağlayabilir. Elbette bir kedinin varlığı evin haşerelerden tamamen arınacağı anlamına gelmez. Ancak keskin duyuları sayesinde insanların gözden kaçırdığı hareketleri tespit edebilirler.

5. Evin içinde düzenli güvenlik kontrolleri yapıyorlar

Kedinizin gece yarısı aniden kalkıp koridorda dolaşmasının bir nedeni olabilir. Kediler, yaşadıkları ortamı sürekli gözlemleme ve tanıdık alanlarını kontrol etme eğilimindedir.

Doğal yaşamda hayatta kalabilmek için çevrelerindeki tehlikelere karşı tetikte olmaları gerekir. Ev ortamında bu ihtiyaç ortadan kalksa da söz konusu içgüdüleri devam eder.

Bu nedenle kediniz gece boyunca kapı girişlerini, odaları ve evin farklı noktalarını dolaşabilir. Alışık olmadığı bir ses veya yerinde olmayan bir eşya dikkatini çektiğinde hemen harekete geçebilir. Bu davranış, onların çevrelerine ne kadar duyarlı olduklarını gösterir.

6. İnsanların duyamadığı sesleri algılıyorlar

Kedilerin en güçlü özelliklerinden biri de gelişmiş işitme duyularıdır. İnsan kulağının algılayamadığı yüksek frekanslı sesleri duyabilirler. Bu yetenek, özellikle fare gibi küçük hayvanların yerini tespit etmelerinde büyük avantaj sağlar.

Siz gece boyunca uyurken kediniz duvarın arkasından gelen hafif bir tıkırtıyı, koridordaki küçük bir hareketi veya dışarıdan gelen alışılmadık bir sesi fark edebilir.

Duyduğu sesin kaynağını anlamak için harekete geçmesi de oldukça doğaldır. Bazen evin içinde aniden koşmaya başlaması, bir noktaya uzun süre dikkat kesilmesi veya miyavlayarak sizi uyandırması bu hassas duyularıyla bağlantılı olabilir.

7. Sabahları doğal bir alarm görevi görüyorlar

Kedilerin koruyucu davranışları arasında belki de en tanıdık olanı sabah erkenden sahiplerini uyandırmalarıdır. Özellikle mama saatini unutmayan kediler, günün ilk ışıklarıyla birlikte yataktan kalkmanız için harekete geçebilir.

Miyavlamak, patileriyle dokunmak veya yatağın üzerinde dolaşmak en sık başvurdukları yöntemler arasındadır. Elbette kediniz bunu işe geç kalmamanız ya da önemli bir toplantıyı kaçırmamanız için yapmıyor. Onun önceliği büyük olasılıkla kahvaltısını bir an önce almak.

Yine de her sabah sizi yataktan kaldıran tüylü dostunuz, istemeden de olsa doğal bir alarm görevi üstleniyor. Böylece kedilerin yalnızca gece değil, sabah saatlerinde de hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor.