Adana’da temizlik ürünleri satılan dükkanda başından vurulan Nurmuhammed Musaoğlu (15), 36 gündür yaşam mücadelesi veriyor. Hastanede çocuklarından gelecek haberi bekleyen ailesi ise ölüm tehditleri aldıklarını söylüyor.

Baba Ercüment Musaoğlu (47), saldırıyı azmettirdiği öne sürülen kişiler tarafından kendisine “Sizden 1 can aldık, ailenizden 84 kişinin daha canını alacağız. Devlete kendinizi yaslamışsınız, bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz” şeklinde mesaj gönderildiğini iddia etti.

“BENİ VE ÇOCUKLARIMI LÜTFEN KORUYUN”

Tehditlerin 36 gündür sürdüğünü söyleyen Ercüment Musaoğlu, yakın arkadaşları üzerinden de kendilerine ulaşıldığını, farklı numaralardan arandıklarını anlattı. Musaoğlu, kendisinden 5-6 milyon TL istendiğini ve kapalı dükkanına Kalaşnikof piyade tüfeğiyle saldırı düzenlemekle tehdit edildiğini öne sürdü.

Yurt dışından da tehdit aldıklarını belirten baba, “Devletimize sığınıyorum, bu çetenin bütün üyeleri yakalansın. Yurt dışından da bizleri tehdit etmeye devam ediyorlar. Bu size son seslenişim olmasın. Beni ve çocuklarımı lütfen koruyun” dedi.

Aileye hastane önünde bekledikleri sırada gönderildiği belirtilen mesajlarda da “Size kim selam verirse onları da vuracağız. Hastane önünde bekleyin, 2 saatte sizi vuracağız” ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

“6 YAŞINDAKİ KIZIM OKULA GİDEMİYOR”

Anne Nursel Musaoğlu (43), tehditler nedeniyle eve gitmekten korktuklarını, hastanede kaldıklarını söyledi. Musaoğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Hastanede yatıp kalkıyoruz, ne gecemiz ne gündüzümüz belli, çaresiz bir şekilde umutla bekliyoruz. Ailemle birlikte can güvenliğimiz yok. Eve gidemiyoruz, hastanede kalıyoruz. Tehditler nedeniyle duş almak için bile eve gidemiyoruz. 6 yaşındaki kızım okula gidemiyor. Eve kıyafetlerimizi almaya giderken bile sağımıza solumuza bakıyoruz. Her an saldırıya uğrayacakmışız korkusuyla yaşıyoruz.”

Diğer çocuklarına da bir şey olmasından korktuğunu belirten anne, eşinin, dostlarının ve akrabalarının da tehditlere konu edildiğini söyleyerek destek istedi.

DÜKKANDA BAŞINDAN VURULDU

Saldırı, 19 Ekim’de Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletle dükkana gelen iki kişiden A.E. (17), kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu’nu tabancayla başından vurdu. Şüpheli, kendisini motosiklette bekleyen diğer kişiyle kaçtı.

Çevredekilerin otomobille hastaneye götürdüğü Nurmuhammed’in Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın kar maskesiyle dükkana geldiği, ateş ettikten sonra kaçtığı görüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mersin’e kaçmaya hazırlandığını belirledikleri A.E.’yi Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’ndaki bir adreste yakaladı. A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Soruşturmada, Nurmuhammed’in ağabeyi Ümit Musaoğlu’nun borcu nedeniyle hedef alındığı, şüphelinin de ağabeyin borçlu olduğu kişiler tarafından yönlendirildiği öne sürüldü.

ÖRGÜT OPERASYONUNDA 29 TUTUKLAMA

Soruşturmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, “Kurşunlar” adlı suç örgütüne yönelik operasyonda, saldırının azmettiricileri olduğu iddia edilen şüphelileri de gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29’u mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 14’ü adli kontrol şartıyla, 22’si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

HAYALİ GALATASARAY’DA FUTBOL OYNAMAKTI

Nursel Musaoğlu, oğlunun en büyük hayalinin Galatasaray’da futbol oynamak olduğunu söyledi. Evde bile top oynadığını anlatan anne, “Onun futbol hayalleri yarıda kaldı. Herkesten dua bekliyorum, Nurmuhammed’im gözünü açsın, hayalleri gerçek olsun” dedi.