Psikolojik manipülasyon her zaman açık çatışmalarla ortaya çıkmıyor. Bazen dostça görünen sözler, aşırı övgüler veya sözde endişe ifadeleri aracılığıyla kişinin özgüveni ve sosyal ilişkileri hedef alınıyor.

Kıskançlık ve rekabet duygusuyla ilişkilendirilen bu davranışlar, zamanla kişinin çevresiyle olan bağlarını zayıflatabiliyor.

İşte fark edilmesi zor olabilen 7 manipülasyon yöntemi:

1. İtibarı zedeleyen imalar

Bazı kişiler, doğrudan suçlamak yerine başkalarının zihninde şüphe uyandıran ifadeler kullanabilir. Birinin yetkinliğini sorgulayan veya ruhsal durumuyla ilgili endişe belirtiyormuş gibi görünen sözler, zamanla o kişinin itibarını zedeleyebilir.

2. Aşırı övgüyle hataları desteklemek

Her övgü samimi olmayabilir. Kişinin kibirli davranışlarını veya hatalı kararlarını sürekli desteklemek, onu eleştiriye kapalı hale getirebilir. Gerçek bir dost, gerektiğinde rahatsız edici olsa bile yapıcı eleştirilerde bulunmaktan kaçınmaz.

3. Endişe bahanesiyle özel bilgileri öğrenmek

Bir kişinin sorunlarıyla yakından ilgilenmek her zaman kötü niyet göstergesi değildir. Ancak özel bilgilerin daha sonra kişinin aleyhine kullanılması, manipülasyonun önemli işaretlerinden biri olabilir. Bu nedenle güven ilişkilerinde sınırları korumak önem taşıyor.

4. Kritik anlarda özgüveni sarsmak

Önemli bir iş görüşmesi, sunum veya sınav öncesinde geçmiş başarısızlıkları hatırlatmak, kişinin dikkatini dağıtabilir ve kendine olan güvenini zayıflatabilir. Özellikle sürekli tekrarlanan olumsuz yorumların zamanlamasına dikkat etmek gerekiyor.

5. Başarıyı engellemeye yönelik tavsiyeler

Bazı kişiler, başkalarının ilerlemesini desteklemek yerine onları hedeflerinden vazgeçirmeye çalışabilir. Zararlı alışkanlıkları teşvik etmek, disiplinli bir yaşamdan uzaklaştırmak veya sürekli caydırıcı yorumlarda bulunmak bu davranışlara örnek gösterilebilir.

6. Başarıyı görmezden gelmek

Bir kişinin başarılarını sürekli küçümsemek veya önemsizmiş gibi davranmak, zamanla onun kendisini sorgulamasına neden olabilir. Ancak tek bir kişinin ilgisiz tepkisi, mutlaka kıskançlık veya kötü niyet anlamına gelmez. Önemli olan davranışın sürekliliği ve ilişkinin genel seyridir.

7. Üçüncü kişileri kullanarak çatışma çıkarmak

Manipülasyonun bir başka biçimi de insanlar arasında yanlış anlaşılmalara yol açmak olabilir. Söylenen sözleri çarpıtmak, dedikodu yaymak veya tarafları birbirine düşürmek, kişinin sosyal çevresindeki ilişkileri zedeleyebilir.

Uzmanlık gerektiren psikolojik değerlendirmeler bir yana, bu davranışların tek başına bir kişinin kötü niyetli olduğunu kanıtlamadığı unutulmamalı.

En sağlıklı yaklaşım, varsayımlarla hareket etmek yerine somut davranışlara odaklanmak, gerektiğinde açık iletişim kurmak ve kişisel sınırları korumaktır.