Yenilenen tasarımıyla sosyal medyada dikkat çeken İPhone 17 Pro'nun tasarımı ilk kez sızdırıldı. Yeni telefonlarını tanıtmaya hazırlanan Apple, Eylül ayında bir etkinlik düzenleyecek. Telefonlara büyük değişiklikler bekleyen kullanıcılar tasarımları merak etmeye başladı. Telefonlarda Plus yerine artık Air gelecek. Pro modellerin tasarımını da yenileyecek olan Apple, 17 Pro'nun tasarımını sızdırdı.

TASARIMI SIZDIRILDI

Tasarımı hakkında çok sayıda paylaşım yapılan İPhone 17 Pro, son görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu. Majin Bu, bu kez daha net bir görüntü paylaştı.

Maketini paylaşan Majin Bu'nun paylaştığı tasarımda siyah renkli ve arka tarafında yapılan değişim dikkat çekti. Kamera kısmı Google Pixel, modelini andıran bir görünüm kazandığı fark ediliyor. Ön kısmında ise yenilik yok.

KAMERA KISMI DİKKAT ÇEKTİ

Arka kameranın üst kısmında soldan sağa tamamen kaplayan bir dikdörtgen var. 3'lü kamere sistemi ise üçgen şeklinde ve LİDAR sensörü ve flaş en sağa kaydırılmış.

Apple'nın niye böyle bir değişime gittiği henüz bilinmezken, daha dengeli bir tasarım sağlamak istediği anlaşılıyor.

Sosyal medyada ise bazı kullanıcılar yeni tasarımı beğenmedi. Kimi kullanıcılar tasarımı diğer telefon modellerine benzetirken kimileri ise sıradan buldu. Bazı kullanıcılar da flaşın sağ tarafa alınmasını 'çağ atladı' yorumuyla destekledi.