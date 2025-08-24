Şarkıcı Sinan Akçıl, konseri sırasında yaptığı bir konuşmayla gündeme oturdu. Sahnedeki açıklamasında, “Ben sizin çıplak bedeninizi görmek zorunda değilim. Erkekler erkek gibi, kadınlar kadın gibi giyinmeli” ifadelerini kullanan Akçıl, sözleriyle sosyal medyada büyük tepki topladı.

"NET DÜŞÜNCEM BUDUR"

Konserdeki açıklamasını kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Sinan Akçıl, gönderisine şu notu ekledi:

“Vallahi kimse kusura bakmasın, bu videoda söylediğim gibi, ben sizin çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim. Çoluk çocuk her yerde izliyor, izletiyor. Ayrıca, ‘erkek erkek gibi, kadın kadın gibi’ giyinmeli. Net düşüncem budur kendi adıma.”

FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Akçıl’ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı sanatçının geçmişte verdiği pozları hatırlattı. Özellikle yarı çıplak şekilde verdiği bir fotoğrafı paylaşan kullanıcılar, Akçıl’ın sözlerine çelişkiyle yaklaştı.

Bazı yorumlarda “İfade özgürlüğü ise herkes için geçerli”, “İnsanlara ne giyeceklerini dikte edemezsin” ve “Bu sözleri söyleyen kişi o fotoğrafı çektirmiş mi?” gibi eleştiriler öne çıktı.