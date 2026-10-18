İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 4 gün 21 saat süren savunmasını dün bitirdi. “Bu salonda suçlu yok. Bu salonda siyaset var, sandık var, milletin iradesi var” diyen Ekrem İmamoğlu, şu savunmayı yaptı:

-Bu salonda nasıl bir karar çıkacağını hep birlikte izleyeceğiz. Endişem şudur ki bazı kararlar bu salon kurulmadan önce mi yazıldı? Yoksa süreç içerisinde mi yazılacak? Bunu heyet olarak siz ispat edeceksiniz.

-Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak.

-Yargı bir baskı aracına dönüştürüldü, milletin iradesine yönelik müdahaleler geçmişte olduğu gibi yine aşılacak. Cumhuriyetin mirasına ve milletin hakkına sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceğiz. Korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz. Alnımız ak, başımız dik, bir milim geri adım atmıyoruz, atmayacağız.

-Bu görülen dava, şahsımı siyaset sahnesinden silmeye çalışmanın çok ötesindedir. Artık sizin devriniz bitmiştir, zafer yakındır.

-Türkiye’de son sözü hiçbir iktidar, makam, kişi ya da mahkeme söyleyemez. Son sözü her zaman olduğu gibi daima millet söyledi, yine millet söyleyecek.

-Adalet kazanacak. Demokrasi kazanacak. Cumhuriyet kazanacak. Bu aziz millet kazanacak. Ben kendimi hiç kimseye değil aziz milletime emanet ediyorum.

-Eğer zalim ısrarla zulme devam ediyorsa bilin ki sonu yakındır. Eğer mazlum da ısrarla direniyorsa bilin ki zafer yakındır.

‘Bu düzenden kendini koru’

Yargılama sürecini “pusu”, “zulüm” ve “güdümlü yargı” sözleriyle eleştiren İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘hemşehrisi’ olarak seslendi. İmamoğlu, yürütülen işlemlerden Erdoğan’ın haberdar olmayabileceğini öne sürerek şu uyarıda bulundu.

“Bu kalleş düzen, bu kurulu pusu düzeni, pusu sisteminden kendini de koru. Bir hemşehri olarak, Sayın Cumhurbaşkanı, seni uyarıyorum.”

Bizim gizli kasalarımız balya balya paramız yok

İmamoğlu, savunmasında İBB davasında TRT ekranlarında yayımlanan görüntüleri hatırlatarak, gizli kasalar, kasa evleri ve yurt dışındaki hesaplar üzerinden oluşturulan algıyı eleştirdi.

“Bunu yazanlar ve yazdıranlar gizli kasa nedir çok iyi biliyorlar” diyen İmamoğlu, “Muhtemelen bunu yazanların ve yazdıranların yurt dışında İsviçre’de, Lüksemburg’da, orada burada hesapları var. Benim yok. Arkadaşlarımın yok. Ne gizli kasalar var ne para kuleleri var. Millete yapılan zulüm var, bu milletin cebinden çalınan paralar var” ifadelerini kullandı.

“BÖYLE YÜRÜDÜ”

İmamoğlu, İBB davasında kamuoyuna yansıtılan para ve değerli eşya görüntülerinin suçlama anlatısının merkezine yerleştirildiğini savundu. “7 milyon dolar, bilmem ne kadar Euro, sayısız saat, sayısız mücevherler” sözleriyle kayyum yönetimindeki Esenyurt Belediyesi’ndeki operasyonda ele geçirilenlere işaret eden İmamoğlu, mahkeme heyetine “Soruşturma böyle yürüdü biliyor musunuz?” diye seslendi.

Bu şartlar altında girdiğin seçimler de meşru olamaz

İmamoğlu, savunmasında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, yerel yönetimler, kayyum ve siyasi rakiplerin tutuklanmasına ilişkin yapılanları eleştirdi. Güçlü devletin güçlü yerel yönetimlerle tamamlanması gerektiğini belirten İmamoğlu, yerel yönetimleri ortadan kaldırarak güçlü bir devlet kurulamayacağını söyledi.

‘RAKİPLERİNİ İÇERİ TIKTIN’

İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Her şeyi ben bilirimle, her şeyi Ankara’ya toplayayım da saray içine tıkıştırayım’la güçlü devlet olamazsın. Kayyumlarla güçlü devlet olamazsın. Rakiplerini hapse tıkarak güçlü devlet olamazsın.”

İmamoğlu, “Hapse tıktığın rakiplerin Edirne’de, Silivri’de yatıyorsa, sen meşru olamazsın. Meşruiyetini kaybettin. Senin bu şekilde girdiğin seçim de meşru olmaz” dedi.

‘Bulunduğunuz kürsüde ahtapotun kolları var’

İmamoğlu, savunmasında İSTTELKOM Genel Müdürü Melih Geçek’in tutuklu olduğu davadan bir kez daha tutuklanmasını eleştirdi. Geçek’e yedek tutuklama yapıldığını belirten İmamoğlu, “Omurgaları darmadağın olmuş bana daire başkanlığı yapmış bir müptezelin ifadesi üzerine bu arkadaşımın dün sabah ifadesini alıyorsun, akşama tutuklama veriyorsun. Bulunduğunuz kürsüde ahtapotun kolları var. Görüyorsunuz ya da görmüyorsunuz. Sandalyeniz etrafında, bilgisayarınız içerisinde ahtapotun kolları var” dedi.

Silivri’deki davaların hiçbirini kaçırmadılar

İBB davasının Silivri›de görülen duruşmalarını tutuklu yakınlarının yanı sıra yurttaşlar da ilgiyle takip etti. Apo dayı, Sevim teyze ve Ali amca duruşmaları takip edenler yurttaşlardan sadece üçü. Gazeteci Fatoş Erdoğan›ın fotoğraflarını paylaştığı Apo dayı, Sevim teyze ve Ali amca ilerlemiş yaşlarına rağmen yağmura, soğuğa aldırmadan neredeyse her duruşmayı takip etti.

7 kişi tahliye oldu, duruşma 2 Kasım’da

İBB davasının dünkü duruşmasında, mahkeme başkanı tutukluluk incelemesiyle ilgili kararını açıkladı. Savcının mütalaasında tahliyesini talep ettiği itirafçı sanık Ümit Polat ve Nilgün Cendek’in yanı sıra, Adem Başer, Tolga Kılıç, Fatih Temur, Aytekin Karaarslan ve Melih Geçek’in tahliyesine karar verildi. Geçek başka dosyadan tutuklandığı için hapisten çıkamayacak. Ayrıca, tüm ev hapsi kararları da kaldırıldı. Bir sonraki duruşma 2 Kasım’da yapılacak.

Kitabının bir kopyasını mahkemeye teslim etti

İmamoğlu savunması sırasında, basım aşamasındayken yasaklanan kitabının bir kopyasını, mahkeme heyetine uzattı. İmamoğlu konuşmasına devam ettiği esnada heyetin kitabı incelediği de görülürken, İmamoğlu şöyle devam etti:

“Bu maketi, gördüğünüz bu kitabın üstünde bomba momba yok. Savunmamdan korkularak, usulsüz bir biçimde, bu kitaptan korkuldu ve bu kitap yasaklandı.”

Dört günlük savunmada bir soruşturma daha

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB davasının 15-16 Ekim tarihli duruşmaları sırasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Savcılık, İmamoğlu hakkında da yargı mensuplarına yönelik sözleri gerekçesiyle “kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret”ten soruşturma başlatmıştı.