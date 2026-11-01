Ankara ile Bakü arasında yaşanan gerilimi İngilizlerin de dikkatini çekti. İlk olarak İlham Aliyev’in silah fiyatları hakkındaki konuşmasıyla başlayan süreç ve Aliyev’in Ankara’daki Türk Devletleri Teşkilatı liderler zirvesine (TDT) katılmaması ile doruğa çıktı. BBC Türkçe, iki ülke arasındaki ilişkileri ele alan bir haber yayımladı.

18 Ekim’de hükümet yanlısı Day.az internet sitesinde “Azerbaycan’ın bütçesi, Türk yetkililer için bir yedek fon değildir!” sözlerinin yer aldığı makale, Bakü’nün, “Azerbaycan, Türkiye’nin en büyük yatırımcılarından ve en yakın müttefiklerinden biri olmaya devam edecek, ancak Türkiye’nin mali destekçisi olmak istemiyor” şeklinde yorumlandı.

MİLYARLARCA DOLAR

Azerbaycan’ın devlet enerji şirketi SOCAR’ın, Türkiye’nin en büyük yabancı yatırımcısı olduğu belirtilen haberde, İlham Aliyev’in, “Kimsenin yardımına ya da himayesine ihtiyacımız yok. Elimizde bulunan her şeyi kendi paramızla satın aldık. Tüm silahlarımızı, son mermiye kadar dünya piyasa fiyatlarından satın aldık” sözlerinin ardından Day.az, sitesi üzerinden Türkiye’ye “biz sizin bankanız değiliz” mesajı verildi.

SOMUT VERİLER

SOCAR’ın Türkiye’deki milyarlarca dolarlık yatırımlarını, Türk şirketlerinin Karabağ’daki projelerini ve karşılıklı yatırımları sıralayan Day.az sitesi, 2018 yılında Türkiye’ye önemli mali destek sağlayan Katar’ı hatırlattı. Makalede şöyle denildi: “Bakü’yü yeni bir Katar’a dönüştürmeye gerek yok. Azerbaycan bütçesi, Türk hükümetinin yedek fonu değil.”

Site, “Kardeşler evet. Cüzdan hayır” diye yazdı.

ALİYEV’iN ÖFKESİ DİNMEDİ, TİK-TOK MESAJI GELDİ:

Kimse bizimle yarışamaz

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki gerilim dolaylı mesajlarla sürüyor. Resmi mesaj ve konuşmalarda her iki ülkenin liderleri karşılıklı sıcak mesajlar vermeyi ihmal etmiyor. Ancak sosyal medya ve basın yoluyla yapılan yorumlar, Ankara ile Bakü arasındaki buzların erimedini gösteriyor.

Bu mesajlardan birisini de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi TikTok hesabından verdi. Aliyev’in görüntüsünün yer aldığı videoda, şu paylaşım yer aldı:

“Hiç kimse bizimle yarışamaz. Hiç kimse Azerbaycan halkının sabrıyla oynayamaz. Hiç kimse bizi tehdit edemez. Ederse dersini alır. Nitekim dersini vermişiz.”

Aliyev’in bu mesajı kime verdiği ise merak konusu oldu.