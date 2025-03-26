Kanada'da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı çıkan Türkler, büyükelçilik önünde protesto düzenledi.

Gazeteci Fatih Altaylı, protestoya katılan bir Türk öğrencinin pasaportuna el konularak, "Eylemcisin, git pasaportunu Ekrem İmamoğlu'ndan al" denildiğini aktardı.

Olayla ilgili "Belgesi bilgisi de var. Başına gelen bir tanıdık çünkü..." diyen Altaylı şöyle anlattı:

‘FİLME ÇEKMİŞLER, SONRA ÇOCUĞU KONSOLOSLUĞA ÇAĞIRMIŞLAR’

“Ottawa’da mı ne Kanada’da bir gösteri olmuş. Kanada’da olduğu kesin. Gösteri Türk Büyükelçiliği’nin önünde olmuş. Büyükelçilikten gösteriye katılanları kameraya alıp filme çekmişler. Daha sonra oradaki çocuklardan birisine telefon açmışlar ve demişler ki bilmem ne belgeniz için konsolosluğa gelmeniz lazım. Konsolosluğa gitmiş çocuk, pasaportuna el koymuşlar çocuğun. Niye demiş, eylemcisin git pasaportunu Ekrem İmamoğlu’ndan al demişler. Sonra gösteriye katılan birkaç çocuğa daha telefon gelince çocuklar kendisini arayanlara küfür edip telefonu kapatmışlar. Böyle işler olmaya başlamış. Belgesi bilgisi de var. Başına gelen bir tanıdık çünkü. İnanamadım yani buna, devletin yaptığına bakar mısın vatandaşlık hakkından seni mahrum ediyor. Pasaportunu alıyor. Neyin intikamını neyden alıyorsun, öğrenci çocuktan mı alıyorsun ? Çok fena oldu, çok çok çok. Güç zehirlenmesinin doruğunun doruğundalar artık. Her şeyi yaparım hak hukuk hak getire. Oysa Anayasal bir hak bu. Anayasa’nın 34’üncü maddesi izin veriyor. İzin almaksızın toplanma ve yürüyüş yapma hakkına sahipsin diyor. Bunun ancak kanunla kısıtlanabileceğini söylüyor ama yapıyorlar. Üstelik de yapılan ülkelerde gösteri yasağı filan da yok yani. O ülkeler zaten hakikaten bir demokrasi ve orada bunu yapmak gayet normal birşey ama buna karşılık gidiyorlar pasaportlarına el koyuyorlar. Çok acayip…”