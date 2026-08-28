İktidara yakın Yeni Akit gazetesi, dünkü sürmanşetinde doğrudan karma eğitimi hedef almış ve "Karma eğitim sona ersin" başlıklı bir haber yayımlamıştı. Yeni Akit'in bu manşeti kamuoyundan büyük tepki çekerken, bu manşetten bir hafta önce karma eğitimin kaldırılmasına yönelik çağrı yapan isimlerin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüştüğü ortaya çıktı.

Yeni Akit'te yer alan haberde gelişmiş birçok ülkenin karma eğitimden vazgeçtiği öne sürüldü ve eğitimcilerin ailelere eğitim modeli konusunda tercih hakkı tanınması gerektiği çağrısından bulunduğu kaydedilmiş ve profesör unvanına sahip kişilerin demeçlerine yer verilmişti.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında "'Karma eğitim kaldırılsın' çağrısı yapan ve 'eğitimci' diye sunulan isimler, daha geçen hafta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile buluşmuştu. Evet, aslında bu çağrı bağımsız değil, 'içeridendi'"

BAKAN TEKİN'DEN PLAKET ALMIŞLAR

Pehlivan yazısında Akit gazetesinin misyonlarından bitinin de iktidarın kritik konulardaki politik risklerini önceden ölçek ve kamuoyu tepkisini test etmek olduğuna dikkat çekerken, ilgili bölümde şu ifadeleri kaydetti:

"'Karma eğitim kaldırılsın' çağrısı yapan ve 'eğitimci' diye sunulan isimler, daha geçen hafta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile buluşmuştu. ÇEDES projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın davetlisi olmuş, 'cesaretini övdükleri' Bakan Tekin’den teşekkür plaketi almış ve hatta kendi deyimleriyle 'istişarelerde' bulunmuşlardı. Evet, aslında bu çağrı bağımsız değil, 'içeridendi'.

Kaldı ki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kendisi de karma eğitime karşıydı. Bugün arzularını manşete çıkaran aynı Akit’in bundan 12 yıl önceki birinci sayfası da buna kanıtlardandı. O dönem MEB müsteşarı olan aynı Yusuf Tekin’in sözlerinden yola çıkarak Akit, “Karma eğitim zorunlu değil” manşetini atmıştı."