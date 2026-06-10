İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası duruşmasında Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in gözaltındayken maruz kaldığını açıkladığı "çıplak arama" uygulaması, kamuoyunda büyük bir hak ihlali tartışması başlattı. Türker’in mahkeme salonunda yankı uyandıran savunmasının ardından yazılı bir açıklama yapan Aile Dayanışma Ağı, insan onurunu ve mahremiyeti hiçe sayan bu iddiaların peşini bırakmayacaklarını belirterek yetkilileri acilen şeffaf bir soruşturma yürütmeye çağırdı.

'TAMAMEN SOYUN' ZORLAMASI

Kamuoyunda tartışma yaratan olay, İBB Davası kapsamında hâkim karşısına çıkan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in mahkemedeki çarpıcı savunmasıyla ortaya çıktı. Türker savunmasında, nezarethanede kadın bir polis memuru tarafından arşiv odası benzeri küçük bir alana götürüldüğünü, burada eldiven takan memurun talimatıyla önce üst kıyafetlerini, ardından da eşofmanını ve iç çamaşırını ayak bileklerine kadar indirmek zorunda kaldığını anlattı.

Bu süreçte kendisine yere çömelmesi, arkasını dönmesi ve eğilmesi yönünde komutlar verildiğini belirten Türker, bu uygulamanın insanların onurunu ve gururunu yıkmak için yapıldığını ifade etti. Yaşanan fiziksel arama sırasında memurun eldivenle doğrudan müdahalede bulunmamasından teselli bulduklarını dile getiren Türker, tutuklandıktan sonra nezaretteki diğer kadınların çığlıklarını ve ağlama seslerini ise hiç unutamadığını vurguladı.

BÜYÜK TEPKİ GELDİ

Aile Dayanışma Ağı yaptığı açıklamada, hukuk devletinde hiç kimsenin, özellikle de kadınların, insan onurunu zedeleyen ve mahremiyetini ihlal eden muamelelere maruz bırakılamayacağını belirtti. Kadın tutukluların maruz kaldığını beyan ettiği çıplak arama uygulamalarının beden dokunulmazlığına ve temel haklara yönelik ağır bir ihlal olduğunu ifade eden platform, hiçbir güvenlik gerekçesinin insanı aşağılayan ve psikolojik olarak yıpratan uygulamaları meşru kılamayacağını savundu.

Bir kadının bedenine yönelik bu müdahalenin yalnızca bireysel bir ihlal değil, tüm kadınların onuruna yönelmiş bir saldırı olduğu aktarılan açıklamada, iddiaların etkin ve şeffaf biçimde soruşturulması, sorumluların ortaya çıkarılması ve bu onur kırıcı uygulamaların tamamen son bulması talep edildi.