Eskişehir'de bulunan Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde yaşandığı öne sürülen darp olayı, güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gündeme geldi.

İddiaya göre hastane müdürü ile bir personel arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Olay sırasında hastane müdürünün çalışanı yumruklayarak darp ettiği öne sürüldü.

Hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, olayın hem bina içerisinde hem de hastane bahçesinde devam ettiği görüldü. Kayıtlarda, aldığı darbelerin ardından fenalaşan çalışanın bir süre sonra yere yığıldığı ve daha sonra görevliler tarafından tekerlekli sandalye ile taşındığı anlar yer aldı.

Görüntülerin sosyal medya ve basında paylaşılmasının ardından olayla ilgili adli ve idari süreçlerin başlatılması bekleniyor. Yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.