Instagram ve Tiktok'ta içerik üreten Samsunlu Zehra Şahin'in, son paylaştığı video sosyal medyada tartışma yarattı.

Genç kız, annesi tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek bazı görüntüler paylaştı. Yüzündeki darp izlerini de paylaşan içerik üreticisi videoya "Aşk acısı da neymiş seni hiç öz annen bir adam için bırakıp terk etti mi?" notunu düştü.

Zehra Şahin'in söz konusu görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Kullanıcılar genç kızı, "Tamam da bir insan ne diye böyle bir paylaşım yapar?", "Ben de neler yaşadım ama sosyal medyada paylaşmadım her şeyle prim yapıyorsunuz", "Sen birini bulunca anneni bırakmayacak mıydın? Ayrıca kocaman kadınsın bak başının çaresine kendi ayaklarınızın üstünde durun birazda annenizin de bir hayatı var" şeklinde eleştirdi.

Bazı kullanıcılar da Şahin'e destek vererek, "Yorumlar çok acımasıza, kız şiddet görüyor ve siz anneyi arka alıyorsunuz!" yorumunu yaptı.