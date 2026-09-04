Kocaeli’nin AKP’li Çayırova Belediyesi’nin eylül ayı meclis toplantısında, Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa’nın eşiyle ilgili olduğu öne sürülen işletme tartışma yarattı.

YENİ Parti Meclis Üyesi Diren Eroğlu, ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle kapatılan kafenin bulunduğu alanın 18 bin TL’ye kiralanmasını gündeme getirdi.

150 BİN LİRALIK KİRA, 18 BİN LİRAYA

Eroğlu, bölgede benzer alanların yaklaşık 150 bin TL’ye kiralandığını belirterek söz konusu yerin 18 bin TL’ye kiralanmasının gerekçesini sordu.

İhalede çiçekçi olarak belirtilen alanın yanında kaçak yapı oluşturulduğunu da öne süren Eroğlu, Arıkboğa’nın eşinin işletmeyle ortaklığı bulunduğunu iddia etti.

BAŞKAN YARDIMCISINA: “EŞİNİZ NİYE ORTAK?”

Arıkboğa, eşinin işletmeye ortak olmadığını savundu. Eroğlu ise daha önce Arıkboğa’nın eşinin işletme sahibiyle ortak olduğunu söylediğini belirtti.

Tartışmaya müdahale eden Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Arıkboğa’ya “İhaleyi siz vermişsiniz. Eşiniz mi girdi ihaleye? Eşiniz niye ortak?” diye sordu.

Çiftçi, ihalenin hukuka uygun olduğunu savunurken ortaklık iddiasının araştırılması gerektiğini söyledi.

Çiftçi ayrıca, “Hiçbir akrabam belediye ihalesine girmedi. Buna müsaade etmem” ifadelerini kullandı.