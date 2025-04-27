İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Türkiye'nin Suriye merkezli cihatçı Ceyş ul-İslam örgütünün liderliğini yapmış Essam Bouidani’ye vatandaşlık verdiğini iddia etti.

Bouidani'nin yeni adının Essam Bedatioğlu olduğunu söyleyen Çömez, aynı zamanda Antalya'da turizm yatırımları yaptığını da öne sürdü.

'KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR'

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'na soru önergesi verdiğini kaydeden Çömez'in paylaşımı şöyle:

"Suriye merkezli selefi cihatçı Ceyş ul-İslam örgütünün liderliğini yapmış Essam Bouidani’ye Türk vatandaşlığı vermişiz! Yeni adı da Essam Bedatioğlu olmuş.

"Adam on milyonlarca dolar para getirip Antalya’da turizm yatırımları da yapmış. Bu arada Fransa, adamın Suriye’de yaptığı katliamların belgelerine ulaşmış ve İnterpol’e başvurarak hakkında kırmızı bülten çıkartmış. Ancak beyefendiye(!) Türkiye’de dokunan yok.

"O da bunun verdiği güven ve rahatlıkla cebine koyduğu Türk pasaportu ile Dubai’nin yolunu tutmuş. Tabii sınırda yakalanıp tutuklanmış. Rezaletin tüm boyutlarını İçişleri Bakanlığı’na sordum. Cevap verebilirlerse sizinle paylaşacağım."