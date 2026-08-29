Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Öğretmenlik mesleğinin saygınlığını yitirdiği tartışmalarını alevlendiren olay, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Asım Kocabıyık Anaokulu Çocuk Kulübü için 7 Ağustos 2026’da düzenlediği "Ücretli Öğretmen Hizmet Alımı" ihalesiyle gün yüzüne çıktı.

İNŞAAT FİRMASINDAN ÖĞRETMEN TEMİNİ İHALESİ

Pazarlık 21/F usulüyle yapılan ve iki şirketin davet edilip tek teklifin sunulduğu ihale sonucunda, 19 Ağustos 2026 tarihinde Klas Global İnşaat Yemekçilik şirketiyle 1 milyon 851 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Üstelik müdürlüğün 2 Eylül 2025 tarihinde düzenlediği benzer ihaleyi de yine teklif veren aynı inşaat ve yemekçilik şirketinin kazandığı belirlendi.

İhale dosyasında, şirket aracılığıyla temin edilecek beş ücretli öğretmenin çalışma koşulları ve görevleri tüm detaylarıyla yer aldı. Öğretmenlerin günlük beş saatten toplam 900 saat derse gireceği ve alacakları ücretin "brüt asgari ücret üzerinden yüzde 114,28 maaş farkı" ile ödeneceği kaydedildi. Şartnamede bu kişilerin anaokulu idarecilerinin sevk ve idaresinde çalışacağı; çocuk kulübü sınıflarındaki hizmetlerin yürütülmesi, kontrolü, eğitimi ve öz bakım işlerinin takibi konusunda deneyimli olmaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca, yemek saatlerinde çocuklara eşlik ederek onların düzenli beslenmelerini sağlamak da görevleri arasında sıralandı.

İDARENİN "SEHVEN YAZILDI" SAVUNMASI

Ortaya çıkan bu tablonun ardından, habere konu olan idare kaynakları ihaleyle ilgili kendilerini savunan bir açıklama yaptı. Yetkililer, ihale dokümanına "ücretli öğretmen" ifadesinin yanlışlıkla (sehven) yazıldığını, söz konusu alımın aslında "usta öğretici" temini için gerçekleştirildiğini iddia etti. Ancak bu savunma eğitim dünyasında karşılık bulmadı. Konuyu değerlendiren eğitimciler, öğretmenler bir yana, usta öğreticilerin dahi şirketler üzerinden ihale yöntemiyle alınmasının eğitim sisteminde daha önce görülmemiş bir uygulama olduğunun altını çizerek duruma tepki gösterdi.