İstanbul'un Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi'nde bulunan kız öğrenci yurdunda skandal bir olay yaşandı.

İddiaya göre, sabah saatlerinde kendisini 'mutfak görevlisi' olarak tanıtarak yurda giren M.K., katlardaki odaları tek tek dolaştı. M.K., bir süredir takip ettiği, okula gitmek üzere giyinen üniversiteli kız öğrencinin bulunduğu odaya girip, arkadaşlık teklifinde bulundu.

Genç kızın tepkisi ve diğer öğrencilerin yardım istemesi üzerine yurt güvenlik görevlileri M.K.'yi yakaladı. Şüpheli, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi. Gözaltına alınan M.K., polis merkezine teslim edildi. M.K.'nin uyuşturucu da olmak üzere birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.